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Облправительство Власть и политика

Дмитрий Азаров провел заседание областного правительства

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 сентября, глава региона Дмитрий Азаров провел очередное заседание правительства Самарской области. Члены кабмина обсудили изменения в ряд областных законов.

Дмитрий Азаров провел заседание областного правительства Дмитрий Азаров провел заседание областного правительства
Фото: Игорь Казановский

Один из вопросов повестки заседания касался изменений в закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Согласно гражданскому кодексу, убытки, причиненные гражданину или юрлицу незаконными действиями или бездействием органов власти, возмещаются за счет областной казны.

Бюджетным кодексом предусмотрено, что главный распорядитель средств областного бюджета имеет право через суд требовать возмещения убытков с должностного лица, чьи действия повлекли вред. При этом распорядитель самостоятельно принимает решение о предъявлении иска или отсутствии на то оснований.

Для повышения исполнительской дисциплины, а также в целях исключения случаев необоснованного отказа законопроектом устанавливается ежеквартальная отчетность распорядителя перед региональным минфином. Кабмин принял решение направить документ на рассмотрение депутатов губернской думы.

Второй вопрос повестки касался изменения в статью закона Самарской области о дорожном фонде. В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе доходы субъекта за счет штрафов за нарушение ПДД с 1 января 2019 года будут включены в доходы регионального дорожного фонда.

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин пояснил: эти средства будут распределяться на содержание необходимой инфраструктуры, в том числе камер фото- и видеофиксации нарушений.

В ходе обсуждения Дмитрий Азаров поинтересовался ситуацией с установкой автоматической системы фиксации нарушений на дорогах региона. Как пояснил врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин, по объективным причинам — особый режим во время ЧМ-2018 — работа ведется с отставанием. Есть и субъективные факторы — оспаривание итогов торгов, квалификация подрядчика и другие.

Глава региона потребовал представить в течение недели подробный доклад о причинах отставания от графика. "Хотел бы понимать: кто виноват?", — сказал Дмитрий Азаров.

Врио министра строительства Александр Баландин доложил о дополнениях в постановление правительства по предоставлению субсидий некоммерческим организациям на развитие жилищного строительства. Содержательная часть не удовлетворила главу региона — "сырой" документ был отправлен на доработку.

Исполняя поручение главы региона, правительство продолжает сокращать долговую нагрузку муниципалитетов по ранее привлеченным коммерческим кредитам. По итогам заседания было принято решение о предоставлении бюджетного кредита Камышлинскому району. Муниципалитет получит 9,15 млн руб. на три года по льготной ставке — 1,8%. Большая часть — 7,5 млн руб. — будет направлена на рефинансирование банковского кредита.

Дмитрий Азаров заявил, что работа по замещению коммерческих кредитов "дешевыми" бюджетными будет продолжена.

"Уровень доходов многих муниципалитетов, в первую очередь небольших по численности населения, оставляет желать лучшего. И здесь всегда нужна поддержка регионального бюджета, в том числе таким образом. Наша цель — в среднесрочной перспективе все кредиты муниципалитетов заместить целиком. Фактически, муниципалитеты, где сложные условия по доходам, мы должны полностью кредитовать из областного бюджета", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров дал поручение врио заместителя председателя правительства — министра управления финансов Андрею Прямилову в течение месяца доработать порядок предоставления бюджетных кредитов. В первую очередь, нужно четко прописать механизм, позволяющий контролировать кредитную политику муниципалитетов.

"На федеральном уровне, если регион нарушает условия реструктуризации, он лишается права на нее и обязан гасить взятые средства в сжатые сроки. Необходимо такие же четкие условия установить и на уровне региона", — резюмировал Дмитрий Азаров.

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