В Самаре на крыше административного здания на ул. Советской Армии рванул газовый баллон

В среду, 12 сентября, в 15:25, в чрезвычайные службы поступило сообщение о том, что на крыше двухэтажного административного здания на ул. Советской Армии во время ремонтных работ произошел хлопок газового баллона без последующего горения.

Пожарные выехали на место происшествия. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. По данным чрезвычайной службы, пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Очевидцы сообщают в соцсетях, что сильный взрыв прогремел в районе здания № 180/2 по ул. Советской Армии.