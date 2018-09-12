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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре на крыше административного здания на ул. Советской Армии рванул газовый баллон

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 сентября, в 15:25, в чрезвычайные службы поступило сообщение о том, что на крыше двухэтажного административного здания на ул. Советской Армии во время ремонтных работ произошел хлопок газового баллона без последующего горения.

Пожарные выехали на место происшествия. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что сильный взрыв прогремел в районе здания № 180/2 по ул. Советской Армии.

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Последние комментарии

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

Гибель Мужчины 22 мая 2018 19:01 В Самаре за день с разных этажей одного и того же дома упали и погибли два человека

Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.

Вася Дядя 19 мая 2018 00:51 В центре Самары скончался мужчина со связанными руками и ногами, упавший с одного из этажей высотного здания

Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.

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