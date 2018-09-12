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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Мы готовы к совместной работе на благо региона"

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 сентября, глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с кандидатами в губернаторы на прошедших 9 сентября выборах — первым секретарем Самарского обкома КПРФ Алексеем Лескиным, председателем совета реготделения партии "Справедливая Россия" Михаилом Маряхиным, руководителем фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александром Степановым.

Дмитрий Азаров: "Мы готовы к совместной работе на благо региона" Дмитрий Азаров: "Мы готовы к совместной работе на благо региона"
Фото: Андрей Савельев

Глава региона отметил важность завершенного политического цикла и поблагодарил собравшихся за то, как прошли выборы в 2018 году на территории Самарской области — это выборы президента страны и губернатора.

"Мы с вами совместными усилиями, в политической борьбе, смогли обеспечить и абсолютную законность и легитимность проведения всех избирательных процедур, и сделали это достойно. Никто не опустился до каких-то черных технологий, инсинуаций. Я думаю, что это свидетельствует о высокой политической культуре в регионе, которую мы устанавливаем вместе. Это говорит и о том, что мы все готовы работать совместно на благо региона, представляя единую партию жителей Самарской области".

Дмитрий Азаров отметил, что каждый из кандидатов в губернаторы в ходе избирательной компании получал конкретные просьбы, обращения людей, а также имеет и свое видение развития региона. Он предложил вместе обсудить задачи, которые стоят перед губернией.

Глава региона выразил уверенность, что все собравшиеся — единомышленники, каждый желает процветания самарской земле, повышения уровня благосостояния жителей Самарской области, а также имеет свои предложения, как сделать это наиболее эффективно.

"Я имел возможность ознакомиться с вашими предложениями, — сказал Дмитрий Азаров. — В том числе на страницах областной газеты "Волжская коммуна", в эфире государственных радио и телеканалов. И, конечно, кое-что взял себе на заметку. Сегодня мы сможем более подробно все это обсудить, наметить план совместных действий по развитию региона, который приведет его к лидерству, которого Самарская область достойна. Я, безусловно, готов к совместной конструктивной работе на благо каждого жителя Самарской области, невзирая на его политические предпочтения".

Кандидат в губернаторы от КПРФ Алексей Лескин рассказал, что пришел с большим количеством наказов от избирателей, которые он предложил обсудить. "Выборы приходят и уходят, а жизнь остается", — заметил он.

Михаил Маряхин сообщил, что пришел на встречу "с целым багажом обращений" от жителей региона. Кроме того, он рассказал, что вместе с коллегами по партии разработал  ряд законопроектов, который планирует внести на рассмотрение регионального парламента — по вопросам продовольственной безопасности, наведения порядка в сфере ЖКХ, контроля за фондом капитального ремонта.

Александр Степанов также поздравил всех участников встречи с окончанием избирательного цикла. Он отметил тот факт, что главой региона наконец-то стал коренной самарец.

"Да, в ходе кампании мы спорили о каких-то вещах, но все мы в первую очередь самарцы — это главное", — сказал руководитель фракции ЛДПР в губдуме. Он также высказал надежду на то, что под руководством Дмитрия Азарова Самарская область сделает качественный рывок в экономическом и социальном развитии.

Александр Степанов также подготовил к встрече ряд предложений, полученных во время выборов. Отдельно он обратил внимание на экологические проблемы региона, в частности, состояние рек и водоемов.

Дмитрий Азаров отметил, что совместная работа по формированию экологических программ, вхождению в федеральные проекты будет продолжена.

В заключение встречи глава региона еще раз поблагодарил ее участников: "Избирательная кампания была проведена открыто, честно, легитимно. Безусловно, каждый из вас имеет к этому непосредственное отношение, каждый внес свой вклад, чтобы выборы прошли именно так".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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