Дмитрий Азаров: "Мы готовы к совместной работе на благо региона"

В среду, 12 сентября, глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с кандидатами в губернаторы на прошедших 9 сентября выборах — первым секретарем Самарского обкома КПРФ Алексеем Лескиным, председателем совета реготделения партии "Справедливая Россия" Михаилом Маряхиным, руководителем фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александром Степановым.

Глава региона отметил важность завершенного политического цикла и поблагодарил собравшихся за то, как прошли выборы в 2018 году на территории Самарской области — это выборы президента страны и губернатора.

"Мы с вами совместными усилиями, в политической борьбе, смогли обеспечить и абсолютную законность и легитимность проведения всех избирательных процедур, и сделали это достойно. Никто не опустился до каких-то черных технологий, инсинуаций. Я думаю, что это свидетельствует о высокой политической культуре в регионе, которую мы устанавливаем вместе. Это говорит и о том, что мы все готовы работать совместно на благо региона, представляя единую партию жителей Самарской области".

Дмитрий Азаров отметил, что каждый из кандидатов в губернаторы в ходе избирательной компании получал конкретные просьбы, обращения людей, а также имеет и свое видение развития региона. Он предложил вместе обсудить задачи, которые стоят перед губернией.

Глава региона выразил уверенность, что все собравшиеся — единомышленники, каждый желает процветания самарской земле, повышения уровня благосостояния жителей Самарской области, а также имеет свои предложения, как сделать это наиболее эффективно.

"Я имел возможность ознакомиться с вашими предложениями, — сказал Дмитрий Азаров. — В том числе на страницах областной газеты "Волжская коммуна", в эфире государственных радио и телеканалов. И, конечно, кое-что взял себе на заметку. Сегодня мы сможем более подробно все это обсудить, наметить план совместных действий по развитию региона, который приведет его к лидерству, которого Самарская область достойна. Я, безусловно, готов к совместной конструктивной работе на благо каждого жителя Самарской области, невзирая на его политические предпочтения".

Кандидат в губернаторы от КПРФ Алексей Лескин рассказал, что пришел с большим количеством наказов от избирателей, которые он предложил обсудить. "Выборы приходят и уходят, а жизнь остается", — заметил он.

Михаил Маряхин сообщил, что пришел на встречу "с целым багажом обращений" от жителей региона. Кроме того, он рассказал, что вместе с коллегами по партии разработал ряд законопроектов, который планирует внести на рассмотрение регионального парламента — по вопросам продовольственной безопасности, наведения порядка в сфере ЖКХ, контроля за фондом капитального ремонта.

Александр Степанов также поздравил всех участников встречи с окончанием избирательного цикла. Он отметил тот факт, что главой региона наконец-то стал коренной самарец.

"Да, в ходе кампании мы спорили о каких-то вещах, но все мы в первую очередь самарцы — это главное", — сказал руководитель фракции ЛДПР в губдуме. Он также высказал надежду на то, что под руководством Дмитрия Азарова Самарская область сделает качественный рывок в экономическом и социальном развитии.

Александр Степанов также подготовил к встрече ряд предложений, полученных во время выборов. Отдельно он обратил внимание на экологические проблемы региона, в частности, состояние рек и водоемов.

Дмитрий Азаров отметил, что совместная работа по формированию экологических программ, вхождению в федеральные проекты будет продолжена.

В заключение встречи глава региона еще раз поблагодарил ее участников: "Избирательная кампания была проведена открыто, честно, легитимно. Безусловно, каждый из вас имеет к этому непосредственное отношение, каждый внес свой вклад, чтобы выборы прошли именно так".