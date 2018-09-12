В парке Дружбы пройдет субботник с концертом

В субботу, 15 сентября, активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) Самарской области примут участие во Всероссийском субботнике, который пройдет во всех регионах России под общим девизом "Генеральная уборка страны".

Общественники проведут ручную уборку самарского парка "Дружбы", очистив его территорию от мелкого бытового мусора.

"Основная задача активистов-экологов заключается не только в уборке территории, но и что более важно, в привлечении внимания жителей региона к проблеме оставляемого после отдыха мусора, из-за которого наносится вред окружающей среде и образуются несанкционированные свалки, — рассказал о предстоящей акции сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский. — Поэтому в рамках проведения Всероссийского субботника для всех жителей Самары будет организована выставка, посвященная теме переработки отходов, посетив которую горожане узнают, что происходит с мусором, будь то пластик или стекло, после его попадания на заводы по переработке отходов, и почему так важен раздельный сбор отходов".

Также в парке будет работать "Экомобиль" по сбору бытовых отходов. Каждый житель города сможет принести отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы, градусники, батарейки (любые виды), металл, стекло, ПЭТ-бутылки, пластик и макулатуру. Все опасные отходы будут принимать у населения бесплатно.

В день Всероссийского субботника самарская команда "Молодежки ОНФ" организует в парке "Дружба" конкурсно-концертную программу, на которой самые активные участники экологической викторины получат призы и сувениры, а все желающие смогут посмотреть концертные номера.

Начало субботника в 11.00.