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Футбол Спорт

Игроки "Крыльев Советов" сыграли за национальные сборные

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Паул-Виорел Антон, Рамиль Шейдаев, Александр Соболев и Виталий Денисов приняли участие в матчах своих национальных команд.

Румынский полузащитник "Крыльев" Паул-Виорел Антон 10 сентября сыграл полный матч в составе своей сборной против команды Сербии. Матч Лиги наций УЕФА, проходивший в Косово, завершился со счетом 2:2. С двумя очками в активе румыны находятся на третьей строчке в таблице Группы 4 Лиги С.

Также 10 сентября сборная Азербайджана в рамках Лиги наций встречалась с командой Мальты. Рамиль Шейдаев вступил в игру на 84-й минуте встречи. Как и в поединке Сербия — Румыния, Азербайджан и Мальта победителя не выявили — встреча завершилась со счетом 1:1. После двух туров турнира сборная Азербайджана занимает третье место в своей Группе 3 Лиги D.

Следующие поединки Лиги наций УЕФА пройдут в октябре этого года.

11 сентября свой матч в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы-2019 провела сборная России. Встреча с главным соперником россиян за прямой выход в финальную часть турнира — сербами — проходила в Нижнем Новгороде. К 84-й минуте, когда свой шанс повлиять на ход встречи получил форвард "Крыльев" Александр Соболев, наша сборная проигрывала 1:2, хотя первой открыла счет в матче. До финального свистка счет не изменился. Несмотря на то, что данный результат не позволит команде Евгения Бушманова, игравшего за "Крылья Советов" в 2001–2003 годах, напрямую попасть на чемпионат Европы, молодежная сборная России сохраняет шансы на попадание в стыковые матчи.

Виталий Денисов вместе со сборной Узбекистана провел товарищеский поединок против команды Ирана. Матч под эгидой ФИФА проходил в Ташкенте 11 сентября и собрал около 20 тыс. болельщиков. Защитник "Крыльев" провел на поле 72 минуты. Встреча завершилась минимальной победой гостей.

По возвращении в Самару футболисты "Крыльев" сразу же вливаются в тренировочный процесс и вместе с основной группой игроков готовятся к выездной игре 7-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом", которая пройдет в эту субботу, 15 сентября, сообщает официальный сайт клуба.

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