Игорь Комаров проконтролирует реализацию майских указов президента

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с главными федеральными инспекторами регионов округа.

В первую очередь Комаров кратко подвел итоги избирательных кампаний в ПФО: избраны губернаторы Нижегородской и Самарской областей, депутаты Государственного собрания — курултая Республики Башкортостан и Законодательного собрания Ульяновской области, депутаты государственной думы по четырем округам. Также избирались 6,5 тыс. депутатов и глав муниципалитетов.

Всего 9 сентября 2018 года в округе состоялось более 1 тыс. избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального уровней, что составляет 22% от общего количества кампаний, проведенных в России в этот день.

Голосование проводилось на 12 тыс. избирательных участков, в выборах приняло участие более 4,9 млн. человек, средняя явка по ПФО составила 40,6%.

Выборы в целом прошли организованно и без происшествий. Нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на результаты волеизъявления граждан, не отмечено.

Отдельное внимание Комаров уделил реализации в округе майских указов президента. Комаров подчеркнул, что для выполнения основных задач, обозначенных в указах, необходимо провести серьезную организационную и содержательную работу — сформировать основные элементы региональных проектов, направленных на достижение целей и показателей, заложенных в национальных программах. "В ходе ближайших рабочих поездок в регионы округа один из важных вопросов, которые планируем обсудить, — это готовность региональных властей к реализации положений указа президента РФ и достижению целевых показателей федеральных национальных проектов", — отметил Игорь Комаров.

Особое внимание — приоритетным направлениям, от которых зависит социальное самочувствие граждан, а также экономике региона: здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, строительство и ремонт дорог, развитие экспорта. Также будут рассмотрены вопросы финансового обеспечения реализации Указа Президента РФ.1

Игорь Комаров заслушал доклады главных федеральных инспекторов и пожелал им успехов в работе.

В этот же день Игорь Комаров провел совещание с руководством правоохранительных и контрольно-надзорных ПФО, на совещании присутствовал заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

Игорь Комаров отметил, что масштабные мероприятия, проведенные на территории округа в 2018 году (выборы президента РФ, чемпионат мира по футболу, региональные выборы), показали способность правоохранительных и контрольно-надзорных органов успешно решать задачи обеспечения безопасности.

Также полпред подчеркнул важность сохранения стабильной общественно-политической обстановки в регионах ПФО, необходимость поддержания эффективного взаимодействия всех правоохранительных, контрольно-надзорных органов с органами власти в субъектах Федерации округа для своевременного обмена информацией, предупреждения нарушений законных интересов и прав граждан, общества и государства.