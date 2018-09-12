БК "Самара" завершил сбор в Латвии двумя победами

БК "Самара" провела 11 и 12 сентября заключительные матчи в рамках недельного предсезонного сбора в Латвии.

Сначала самарцы переиграли "Нептунас-2" — 82:68. Решающей здесь стала заключительная десятиминутка: к ней соперники подошли вровень (56:56), но самарцы куда лучше провели концовку (26:12). Самыми результативными в составе самарской команды стали Алимджан Федюшин (20 очков), Филипп Стойко (11 очков) и Дмитрий Халдеев (10 очков).

В завершавшем сбор матче против литовского "Пиено Жвайгждес" (победитель последнего розыгрыша Балтийской лиги) самарцы лидировали в счете на протяжении всей игры и вновь добились победы — 94:87. Самыми результативными в составе "Самары" на этот раз стали Игорь Смыгин (21 очко) и Максим Дыбовский (19 очков).

Сбор в Латвии на этом завершен. 13 сентября команда возвращается в Самару, сообщает официальный сайт клуба.



