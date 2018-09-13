В Самаре молодой водитель, лишенный прав, насмерть сбил женщину-пешехода

В четверг, 13 сентября, в 6:15, по версии полицейских, 19-летний водитель, управляя ВАЗ-21093, двигался по Красноглинскому шоссе от п. Южный в направлении п. Управленческий, не обеспечил возможность постоянного контроля за дорожным движением и допустил наезд на 56-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась по обочине справа по ходу движения транспортного средства.

Фото: ГУ МВД по Самарской области