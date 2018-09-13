В Самаре молодой водитель, лишенный прав, насмерть сбил женщину-пешехода

В четверг, 13 сентября, в 6:15, по версии полицейских, 19-летний водитель, управляя ВАЗ-21093, двигался по Красноглинскому шоссе от п. Южный в направлении п. Управленческий, не обеспечил возможность постоянного контроля за дорожным движением и допустил наезд на 56-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась по обочине справа по ходу движения транспортного средства.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Водитель на данный момент лишен права управления транспортным средством за предыдущее нарушение ПДД. Сотрудники полиции на месте происшествия собирают проверочный материал, по которому будет принято процессуальное решение, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!