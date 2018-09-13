В Самарской области водитель легковушки сбил шедшую по обочине семью, погиб ребенок

В среду, 12 сентября, на 12 км автодороги Урал — Демидовка произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок, сообщает ТРК "Губерния".

Как пояснили телерадиокомпании в пресс-службе областного главка, все случилось вечером, примерно в 21:20. 55-летний водитель автомобиля Lada Granta вылетел на обочину, по которой шли мама с девятилетним ребенком. Вернуться на свою полосу и избежать несчастья мужчине не удалось — автомобиль врезался в семью. Удар оказался настолько сильным, что мальчик скончался на месте.

По факту происшедшего сотрудники полиции проводят проверку.