В Большеглушицком районе пьяный водитель спровоцировал ДТП с тремя автомобилями, один человек погиб

В четверг, 13 сентября, в 4:00 на автодороге Самара - Большая Черниговка произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, на 110 км + 600 м трассы 54-летний водитель автомобиля Lada Priora в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, где столкнулся по касательной с Mitsubishi Pajero Sport, а затем с Hyundai Elantra. От удара Hyundai опрокинулся в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП 63-летний пассажир корейской иномарки скончался на месте ДТП, а ее водитель доставлен в лечебное учреждение с травмой головы, госпитализирован.

Сотрудниками полиции собран проверочный материал, по результатам рассмотрения которого будет принято процессуальное решение.