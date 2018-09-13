В Челно-Вершинах построят спортивный комплекс

Управление по строительству Челно-Вершинского района объявило аукцион на возведение двухэтажного спортивного комплекса "Колос". Объект появится в селе Челно-Вершины, рядом с действующим футбольным полем.

Как пояснила руководитель управления Наталья Казакова, работа над проектом велась еще в 2006 году, однако тогда документация не прошла государственную экспертизу. В 2017-18 гг. был разработан новый проект. Он удачно прошел экспертизу и получил поддержку областного правительства.

"На сегодняшний день в селе остро не хватает спортивных залов. Пока занятия и соревнования проводятся в зале местной школы или в здании дома культуры", — пояснила Наталья Казакова.

Согласно документации комплекс будет двухэтажным. Помимо просторного зала для игровых видов спорта (40 Х 22 м) здесь расположатся раздевалки, душевые, медицинский пункт и другие помещения.

Начальная стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 99,3 млн руб., 95% которых выделяет областной бюджет. Завершить строительство планируется в декабре 2019 года.