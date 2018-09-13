"Ростелеком" выступил партнером Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ"

13 сентября состоялся первый в этом учебном году Всероссийский открытый урок "Профессия — чемпион", в котором приняли участие самарские школьники. Мероприятие, организованное министерством просвещения РФ совместно с порталом "ПроеКТОриЯ", было посвящено спортивной индустрии. "Ростелеком" обеспечил организацию трансляции урока.

На связь с московской студией вышли Самара, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Школьникам рассказали не только о рекордах на футбольном поле во время Чемпионата мира, который в этом году принимала наша страна, но и о том, какие новые технологии использовались для его проведения: кто стоит за всеми этими рекордами, какие специалисты помогают спортсменам превращать каждую игру в настоящее шоу, как функционируют сложнейшие инновационные предприятия — современные стадионы, как меняют спортивную отрасль цифровые технологии и о многом другом. В уроке приняли участие генеральный директор оргкомитета Чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин и российский футболист, вратарь петербургского "Зенита", а также национальной сборной России Андрей Лунев.

К предыдущим восьми урокам, прошедшим в феврале–мае этого года, проявили интерес не только школьники и педагоги, но и родители. Всего открытые уроки набрали больше 35 млн просмотров в социальных сетях и объединили 22 тыс. школ страны.

В 2018-2019 учебном году "Ростелеком" будет оказывать постоянную технологическую поддержку цикла Всероссийских открытых уроков.

Социальные инициативы и проекты — важная часть работы "Ростелекома" в сфере корпоративной социальной ответственности. "Ростелеком" на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации — от Калининграда до Сахалина. Таким образом, компания не только предоставляет качественные цифровые услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.