"Ростелеком" выступил партнером Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ"

13 сентября состоялся первый в этом учебном году Всероссийский открытый урок "Профессия — чемпион", в котором приняли участие самарские школьники. Мероприятие, организованное министерством просвещения РФ совместно с порталом "ПроеКТОриЯ", было посвящено спортивной индустрии. "Ростелеком" обеспечил организацию трансляции урока.
На связь с московской студией вышли Самара, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Школьникам рассказали не только о рекордах на футбольном поле во время Чемпионата мира, который в этом году принимала наша страна, но и о том, какие новые технологии использовались для его проведения: кто стоит за всеми этими рекордами, какие специалисты помогают спортсменам превращать каждую игру в настоящее шоу, как функционируют сложнейшие инновационные предприятия — современные стадионы, как меняют спортивную отрасль цифровые технологии и о многом другом. В уроке приняли участие генеральный директор оргкомитета Чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин и российский футболист, вратарь петербургского "Зенита", а также национальной сборной России Андрей Лунев.
К предыдущим восьми урокам, прошедшим в феврале–мае этого года, проявили интерес не только школьники и педагоги, но и родители. Всего открытые уроки набрали больше 35 млн просмотров в социальных сетях и объединили 22 тыс. школ страны.
В 2018-2019 учебном году "Ростелеком" будет оказывать постоянную технологическую поддержку цикла Всероссийских открытых уроков.
Социальные инициативы и проекты — важная часть работы "Ростелекома" в сфере корпоративной социальной ответственности. "Ростелеком" на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации — от Калининграда до Сахалина. Таким образом, компания не только предоставляет качественные цифровые услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))