В Самаре ночью ликвидирован крупный пожар в доме на ул. Нагорной

В пятницу, 14 сентября, в 0:57 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на ул. Нагорной в Кировском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел отселенный двухэтажный дом на площади 300 кв. м. Тушили его 55 человек, которые использовали 12 единиц техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 2:30. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.