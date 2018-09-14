В Самаре неопытный водитель устроил ДТП с мотоциклом, байкер пострадал

В четверг, 13 сентября, в Самаре на ул. Аминева 19-летний водитель автомобиля ВАЗ спровоцировал ДТП с участием мотоцикла, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Одно из ДТП произошло в 20:30 в Самаре.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 19-летний водитель легковушки, водительский стаж которого составляет один год, двигался по ул. Аминева со стороны ул. Ново-Садовая в направлении Московского шоссе. По предварительной версии полицейских, автомобилист при выполнении поворота налево создал опасность для движения и допустил столкновение с мотоциклом Honda под управлением 41-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.