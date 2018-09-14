Загадочно пропавший мужчина найден погибшим в районе Студеного оврага

В районе НФС-2 в Студеном овраге обнаружено тело Алексея Борисова, который пропал еще 27 августа.

Мужчину искали родственники, полиция и добровольцы. Он уехал утром на своей иномарке с ул. Солнечной на работу, но так и не приехал туда, телефон был отключен.

Автомобиль Great Wall Deer, на котором передвигался Борисов, нашли 30 августа, владельца машины внутри не было.

В 10:20 13 сентября в лесу недалеко от НФС-2 нашли тело мужчины, полиция установила его личность — погибшим оказался Борисов.

Была ли его гибель самоубийством или кто-то просто инсценировал его, будет понятно позже. Уголовное дело пока не возбуждено.