Два самарца погибли в Татарстане во время разбойного нападения на частный дом

В Бугульме в Татарстане 12 сентября трое человек, два из которых жители Самарской области, совершили разбойное нападение на частный дом, расположенный на ул. Добровольского.
Около 8:00 трое вооруженных мужчин проникли на территорию дома, где в это время хозяин находился с гостем. Обоих связали, но они смогли освободиться, завязалась драка, в ходе которой были убиты двое из трех преступников.
По факту разбойного нападения в местной полиции возбудили уголовное дело. Одновременно под уголовное преследование попал и владелец дома.
"Евгений Деданин, находясь в гараже своего дома, обороняясь от разбойного нападения злоумышленников, нанес им множество ударов ножом в жизненно важные органы, в том числе со стороны спины, отчего мужчины скончались на месте происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", — сообщает СУ СК РФ по Республике Татарстан.
Также установлены личности погибших — это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Кто был третьим сообщником не сообщается.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.