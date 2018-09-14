Два самарца погибли в Татарстане во время разбойного нападения на частный дом

В Бугульме в Татарстане 12 сентября трое человек, два из которых жители Самарской области, совершили разбойное нападение на частный дом, расположенный на ул. Добровольского.

Около 8:00 трое вооруженных мужчин проникли на территорию дома, где в это время хозяин находился с гостем. Обоих связали, но они смогли освободиться, завязалась драка, в ходе которой были убиты двое из трех преступников.

По факту разбойного нападения в местной полиции возбудили уголовное дело. Одновременно под уголовное преследование попал и владелец дома.

"Евгений Деданин, находясь в гараже своего дома, обороняясь от разбойного нападения злоумышленников, нанес им множество ударов ножом в жизненно важные органы, в том числе со стороны спины, отчего мужчины скончались на месте происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", — сообщает СУ СК РФ по Республике Татарстан.

Также установлены личности погибших — это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Кто был третьим сообщником не сообщается.