В Промышленном районе Самары нашли труп, завернутый в целлофан

В Самаре проводится следствие по факту обнаружения трупа в коммуналке на ул. Победы.
По данным источника в правоохранительных органах, тело 58-летнего мужчины с ножевым ранением горла нашли около 10:30 12 сентября. По предварительным данным, смерть наступила за пару дней до обнаружения трупа.
В убийстве подозревают его соседа по комнате. Вот только узнать его мнение по этому вопросу невозможно — 10 сентября он прыгнул под поезд и погиб.
Уголовное дело пока не возбуждено, силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.