В Промышленном районе Самары нашли труп, завернутый в целлофан

В Самаре проводится следствие по факту обнаружения трупа в коммуналке на ул. Победы.

По данным источника в правоохранительных органах, тело 58-летнего мужчины с ножевым ранением горла нашли около 10:30 12 сентября. По предварительным данным, смерть наступила за пару дней до обнаружения трупа.

В убийстве подозревают его соседа по комнате. Вот только узнать его мнение по этому вопросу невозможно — 10 сентября он прыгнул под поезд и погиб.

Уголовное дело пока не возбуждено, силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.