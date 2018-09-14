Самарцы чаще всего летают на самолетах Airbus

Более 55% от совокупного пассажиропотока аэропорта Курумоч было перевезено на самолетах Airbus.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, самый востребованный тип воздушного судна по итогам восьми месяцев 2018 г. - среднемагистральный Airbus A320, на котором было перевезено более 413 тыс. пассажиров.

Второе и третье место в рейтинге занимают самолеты того же производителя: A319 (393 тыс.) и A321 (321 тыс. пассажиров). Четвертое и пятое место с незначительной разницей между собой заняли Boeing 737-800 (около 227 тыс.) и Boeing 737-500 (почти 225 тыс). Загрузка этих самолетов на рейсах из Самары сохраняется на уровне 80%.

Эти воздушные суда составляют парк практически всех российских и иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты из международного аэропорта Курумоч. В январе-августе 2018 г. самарский аэропорт сотрудничал с 55 авиакомпаниями, из них на регулярной основе - с 34. За восемь месяцев авиакомпании совершили 10,2 тыс. самолетовылетов (+21,7% к аналогичному периоду 2017 года).

Международный аэропорт Курумоч может обслуживать более 100 типов воздушных судов различной модификации. В 2018 г. после введения в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы аэропорт начал принимать такие дальнемагистральные самолеты, как Airbus A330 и А340, а также Boeing 777.