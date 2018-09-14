"Целительницу", которая за снятие порчи взяла 1,4 млн рублей, отправили в колонию

В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор Дарье Козловской, которая обвинялась в трех эпизодах мошенничества.

Напомним, по версии следствия, женщина снимала с пенсионерок порчу, демонстрируя им яйца с черным содержимым. Следователи разгадали фокус: до того, как разбить яйцо, Козловская прятала в руке черные нити, которые после удара перемешивались с содержимым яйца, чтобы жертва уверовала в то, что на ней порча, и тем охотнее расставалась со своим имуществом. В итоге ущерб от действий "целительницы" был оценен в 1,4 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, вину подсудимая признала. Гособвинение запросило ей шесть лет лишения свободы.

12 сентября решением суда Козловская признана виновной и приговорена к четырем с половиной годам колонии общего режима, плюс удовлетворены гражданские иски потерпевших по этому делу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Самарском областном суде.