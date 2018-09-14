"Целительницу", которая за снятие порчи взяла 1,4 млн рублей, отправили в колонию

В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор Дарье Козловской, которая обвинялась в трех эпизодах мошенничества.
Напомним, по версии следствия, женщина снимала с пенсионерок порчу, демонстрируя им яйца с черным содержимым. Следователи разгадали фокус: до того, как разбить яйцо, Козловская прятала в руке черные нити, которые после удара перемешивались с содержимым яйца, чтобы жертва уверовала в то, что на ней порча, и тем охотнее расставалась со своим имуществом. В итоге ущерб от действий "целительницы" был оценен в 1,4 млн рублей.
Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, вину подсудимая признала. Гособвинение запросило ей шесть лет лишения свободы.
12 сентября решением суда Козловская признана виновной и приговорена к четырем с половиной годам колонии общего режима, плюс удовлетворены гражданские иски потерпевших по этому делу.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Самарском областном суде.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.