16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дело замглавы Ленинского района Самары начало разваливаться в суде Руководство областного ГУ МВД добилось увольнения сотрудников, жаловавшихся на беззаконие начальства По делу о картельном сговоре на обслуживание самарских больниц допросили руководителя ТФОМС Вместо генератора за 26 тысяч самарцу доставили два мешка угля и 14 пакетов муки Облсуд отменил приговор по делу о крупной партии контрафактных сигарет

Суды Происшествия

"Целительницу", которая за снятие порчи взяла 1,4 млн рублей, отправили в колонию

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 94
Версия для печати

В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор Дарье Козловской, которая обвинялась в трех эпизодах мошенничества.

Напомним, по версии следствия, женщина снимала с пенсионерок порчу, демонстрируя им яйца с черным содержимым. Следователи разгадали фокус: до того, как разбить яйцо, Козловская прятала в руке черные нити, которые после удара перемешивались с содержимым яйца, чтобы жертва уверовала в то, что на ней порча, и тем охотнее расставалась со своим имуществом. В итоге ущерб от действий "целительницы" был оценен в 1,4 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, вину подсудимая признала. Гособвинение запросило ей шесть лет лишения свободы.

12 сентября решением суда Козловская признана виновной и приговорена к четырем с половиной годам колонии общего режима, плюс удовлетворены гражданские иски потерпевших по этому делу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Самарском областном суде.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30