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Общество

В Самарской области функционируют 914 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 сентября, на заседании комитета Самарской губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи обсудили реализацию областной программы по повышению безопасности дорожного движения. Речь шла, в частности, о работе камер фиксации нарушений ПДД.

Региональная программа по установке камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД реализуется с 2015 года. Сейчас функционируют 914 таких устройств.

Как отмечают в департаменте информтехнологий и связи Самарской области, применение камер повышает дисциплинированность автовладельцев и положительно влияет на соблюдение правил дорожного движения. Кроме того, за счет штрафов за нарушение ПДД пополняется бюджет региона. А с 1 января 2019 г. средства будут поступать напрямую в областной Дорожный фонд.

Основные точки фотовидеофиксации сосредоточены в Самаре. Как сообщают в ГИБДД, существенный прирост штрафов за нарушение ПДД отмечается на ул. Ново-Садовой и Московском шоссе. В этом году там установили камеры на 69 перекрестках, они фиксируют нарушения при пересечении сплошной линии разметки, проезд на красный свет, выезд на полосу для общественного транспорта. Еще в 63 пунктах на этих дорогах видео показывает нарушение скоростного режима. Вдобавок к ним лихачей фиксируют 13 передвижных камер.

В 2017 г. общая сумма уплаченных водителями штрафов составила 1,75 млрд рублей. За первые шесть месяцев этого года с помощью камер было вынесено 1,2 млн постановлений. Сумма наложенных штрафов, подлежащих перечислению в бюджет области, сейчас равняется 747 млн руб., фактические поступления за полгода - 672 млн рублей. В течение 2018-2019 гг. планируется установить еще 624 камеры для фиксации нарушения скоростного режима. На эти цели в бюджете губернии в нынешнем году заложено 800 млн рублей.

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