ХК "Лада" потерпел первое поражение в сезоне в матче с "Челметом" - 0:1

В пятницу, 14 сентября, в очередном матче ВХЛ "Лада" принимала на своем льду "Челмет".
Несмотря на то, что уральцы на старте проиграли три своих матча, легкой прогулки в матче с ними "Ладе" ничего не предвещало: "Челмет" во всех играх уступил в одну шайбу, дважды доведя дело до овертайма.
Гости открыли счет в самом начале матча — отличился Александр Подкорытов — 0:1. В середине периода хозяева получили преимущество в двух игроков, но воспользоваться им не смогли.
На последней минуте гости дважды исполняли буллиты, но Александр Скрынник оба раза выручил хозяев.
Счет 0:1 не изменился до финальной сирены — "Лада" потерпела первое поражение в сезоне, а гости записали в свой актив первую победу, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.
"Лада": Скрынник; Метлюк — Возовик, Чистов (2) — Майоров (2) — Тимирев; Постников — Костромитин, Фатеев — Озолиньш — Панков; Калинин (2) — Шкибтан, Гришаков — Бондырев — Романов; Свиязов (2) — Усманов, Мастрюков — Журавлев — Кизимов.