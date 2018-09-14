В Тольятти обсудили пути решения проблемы загрязнения городского воздуха

В главном здании городской администрации Автограда в пятницу, 14 сентября, состоялось межведомственное совещание, посвященное неблагоприятной экологической обстановке в городе. Поводом послужили многочисленные жалобы населения на загрязнение воздуха.

Совещание прошло под председательством главы города Сергея Анташева. В конференц-зале за "круглым столом" собрались руководители структур горадминистрации Тольятти, представители природоохранной прокуратуры, городской прокуратуры, управлений роспотребнадзора, росприроднадзора и ростехнадзора, министерства лесного хозяйства региона, Средне-Поволжского управления ростехнадзора, тольяттинской гидрометобсерватории, МЧС, Института химии Тольяттинского госуниверситета и т. д. Приняли участие в обсуждении и руководители девяти крупных промышленных предприятий Тольятти, которые по статистике дают наибольший объем выбросов.

Как сообщил в своем вступительном слове градоначальник, экспертов созвали на совещание, в связи с обострившейся экологической обстановкой, вызвавшей многочисленные жалобы населения на повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха в связи с промышленными выбросами.

"Вопросы экологической безопасности в Тольятти еще никогда не стояли настолько остро, как сейчас. — заявил Сергей Анташев. — Всего за две недели с 27 августа по 12 сентября в горадминистрацию с жалобами на загрязнение воздуха поступило 161 устное обращение, 218 письменных, 500 звонков. В основном тревожные сигналы касались преимущественно Центрального и Автозаводского районов. Эти обращения подтверждают и сотни комментариев в соцсетях. Более 10 тыс. тольяттинцев подписало петицию с требованием привлечь к ответственности промпредприятия, загрязняющие воздух и обязать их прекратить выбросы в атмосферу. Для привлечения внимания инициативные группы жителей заявили о проведении нескольких митингов. Вопросы, которые задают тольяттинцы, на мой взгляд, обоснованы. Надо признать, что проблема существует и требует незамедлительного решения".



Глава города сообщил, что со своей стороны администрация Тольятти проводила работу в рамках полномочий органов местного самоуправления. По обращениям жителей были организованы дополнительные обследования. В адрес руководителей химпредприятий были направлены обращения с требованием усилить производственный экологический контроль и уменьшить выбросы в период неблагоприятных метеоусловий. Направлены обращения в управления росприроднадзора, роспотребнадзора, природоохранную прокуратуру о принятии мер.

Руководители и представители промпредприятий ПАО "АВТОВАЗ", ООО "СИБУРТольятти", ПАО "КуйбышевАзот", ПАО Корпорация "Тольяттиазот", ЗАО ГК "АКОМ" выступили с речами о том, как тщательно у них следят за экологической безопасностью и о мерах, принятых в августе–сентябре по сокращению промышленных выбросов в атмосферу в период неблагоприятных.

"Несмотря на это, ситуация остается тревожной — подчеркнул Анташев.- Тем не менее, люди жалуются на проблему с дыханием, аллергические реакции. Малышей в детсадах не выводят на прогулку. Жители обвиняют власти в бездействии и в том, что находятся в сговоре с предприятиями и надзорными органами. Дескать, надзорные органы ничего не контролируют, а выбросы осуществляются специально по выходным и в ранние утренние часы, когда инспекция не осуществляется". Глава Автограда подчеркнул, что всем участникам совещания нужно совместно определить пути нормализации ситуации в Тольятти, выработать план действий, рекомендации для стратегии поведения и принятия конкретных действенных мер.

Глава городского департамента Вадим Ерин сообщил, что в городе действует восемь муниципальных стационарных пунктов отбора проб воздуха, где проводится исследование на присутствие 23 ингредиентов и их концентрацию. В результате проведенных анализов были выявлении превышения, в основном, по аммиаку, 28 и 31 августа, а также 10 сентября.

"Однако, все ингредиенты горадминистрация своими исследованиями охватить не может в то время, как деятельность СИБУРа требует обследования на 81 ингредиент, КуйбышевАзота на 45, Тольяттиазота на 91, АВТОВАЗа на 46" — отметил чиновник.

Вадим Ерин рассказал, что горадминистрация проработала вопрос с лабораторией ТГУ с тем, чтобы там провели независимое обследование воздуха на те дополнительные ингредиенты, которые возможно выявить.

Руководитель Тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова сообщила о том, что атмосферная ситуация в Тольятти в целом усугубляется с каждым годом. Этому поспособствовало также то, что в 2010 году сгорел огромный участок городского леса, а в окрестностях Автограда начала развиваться малоэтажная застройка. Антициклональный характер погоды в таких ландшафтных условиях, по словам Карпасовой, только ухудшает обстановку.

"В ночные и утренние часы ветер стихал до полного штиля. Ситуация усугублялась глубокими инверсиями, т. е. задерживающими инверсиями и отсутствием осадков. В прошлом году было восемь предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях, а в этом году их было уже 19. На предприятия было передано 110 предупреждений о высокой степени опасности делать выбросы.

Карпасова обратила внимание руководителей города на то, что в Тольятти отсутствует экологическая оперативная группа круглосуточного реагирования. Сергей Анташев и его коллеги согласились, что эту проблему действительно нужно решать, как и создание возможности проводить анализ воздуха не только в восьми стационарных пунктах, но и в других точках городского округа.

Присутствующие представители горадминистрации и надзорных федеральных органов обратились к руководителям предприятий с предложением помочь городу и самим организовать такие мобильные лаборатории срочного реагирования.

Однако, как заметили химики (и их комментарии подтвердила Надежда Карпасова), они бы и рады были бы оказать помощь, но заводские лаборатории должны иметь аккредитацию на то, чтобы получить право официально брать и анализировать пробы за пределами своего забора и санитарной зоны предприятия. То есть анализ провести они могут, но эти данные не будут иметь юридическую силу.

Присутствующие эксперты сообщили, что эту работу социально ответственное предприятие может проводить и без аккредитации, так сказать, на общественных началах, чтобы иметь представление о том, где и чего лишнего выбросили в воздух. Этой информацией желательно по-дружески делиться с горадминистрацией, чтобы та знала обстановку, а также с коллегами из других предприятий, чтобы взять под контроль сообща.