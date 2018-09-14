16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти пройдет межведомственное совещание по поводу неблагоприятной экологической обстановки В Тольятти погодные условия привели к накоплению вредных примесей в воздухе Регоператора по обращению с ТКО определят в течение недели В Самарской области планируют потратить 8 млрд руб. на программу обращения с отходами Эксперт объяснил цвет розовых прудов в Кинельском районе

Экология Общество

В Тольятти обсудили пути решения проблемы загрязнения городского воздуха

ТОЛЬЯТТИ. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати

В главном здании городской администрации Автограда в пятницу, 14 сентября, состоялось межведомственное совещание, посвященное неблагоприятной экологической обстановке в городе. Поводом послужили многочисленные жалобы населения на загрязнение воздуха.

Совещание прошло под председательством главы города Сергея Анташева. В конференц-зале за "круглым столом" собрались руководители структур горадминистрации Тольятти, представители природоохранной прокуратуры, городской прокуратуры, управлений роспотребнадзора, росприроднадзора и ростехнадзора, министерства лесного хозяйства региона, Средне-Поволжского управления ростехнадзора, тольяттинской гидрометобсерватории, МЧС, Института химии Тольяттинского госуниверситета и т. д. Приняли участие в обсуждении и руководители девяти крупных промышленных предприятий Тольятти, которые по статистике дают наибольший объем выбросов.

Как сообщил в своем вступительном слове градоначальник, экспертов созвали на совещание, в связи с обострившейся экологической обстановкой, вызвавшей многочисленные жалобы населения на повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха в связи с промышленными выбросами.

"Вопросы экологической безопасности в Тольятти еще никогда не стояли настолько остро, как сейчас. — заявил Сергей Анташев. — Всего за две недели с 27 августа по 12 сентября в горадминистрацию с жалобами на загрязнение воздуха поступило 161 устное обращение, 218 письменных, 500 звонков. В основном тревожные сигналы касались преимущественно Центрального и Автозаводского районов. Эти обращения подтверждают и сотни комментариев в соцсетях. Более 10 тыс. тольяттинцев подписало петицию с требованием привлечь к ответственности промпредприятия, загрязняющие воздух и обязать их прекратить выбросы в атмосферу. Для привлечения внимания инициативные группы жителей заявили о проведении нескольких митингов. Вопросы, которые задают тольяттинцы, на мой взгляд, обоснованы. Надо признать, что проблема существует и требует незамедлительного решения".

Глава города сообщил, что со своей стороны администрация Тольятти проводила работу в рамках полномочий органов местного самоуправления. По обращениям жителей были организованы дополнительные обследования. В адрес руководителей химпредприятий были направлены обращения с требованием усилить производственный экологический контроль и уменьшить выбросы в период неблагоприятных метеоусловий. Направлены обращения в управления росприроднадзора, роспотребнадзора, природоохранную прокуратуру о принятии мер.

Руководители и представители промпредприятий ПАО "АВТОВАЗ", ООО "СИБУРТольятти", ПАО "КуйбышевАзот", ПАО Корпорация "Тольяттиазот", ЗАО ГК "АКОМ" выступили с речами о том, как тщательно у них следят за экологической безопасностью и о мерах, принятых в августе–сентябре по сокращению промышленных выбросов в атмосферу в период неблагоприятных.

"Несмотря на это, ситуация остается тревожной — подчеркнул Анташев.- Тем не менее, люди жалуются на проблему с дыханием, аллергические реакции. Малышей в детсадах не выводят на прогулку. Жители обвиняют власти в бездействии и в том, что находятся в сговоре с предприятиями и надзорными органами. Дескать, надзорные органы ничего не контролируют, а выбросы осуществляются специально по выходным и в ранние утренние часы, когда инспекция не осуществляется".  Глава Автограда подчеркнул, что всем участникам совещания нужно совместно определить пути нормализации ситуации в Тольятти, выработать план действий, рекомендации для стратегии поведения и принятия конкретных действенных мер.

Глава городского департамента Вадим Ерин сообщил, что в городе действует восемь муниципальных стационарных пунктов отбора проб воздуха, где проводится исследование на присутствие 23 ингредиентов и их концентрацию. В результате проведенных анализов были выявлении превышения, в основном, по аммиаку, 28 и 31 августа, а также 10 сентября.

"Однако, все ингредиенты горадминистрация своими исследованиями охватить не может в то время, как деятельность СИБУРа требует обследования на 81 ингредиент, КуйбышевАзота на 45, Тольяттиазота на 91, АВТОВАЗа на 46" — отметил чиновник.

Вадим Ерин рассказал, что горадминистрация проработала вопрос с лабораторией ТГУ с тем, чтобы там провели независимое обследование воздуха на те дополнительные ингредиенты, которые возможно выявить. 

Руководитель Тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова сообщила о том, что атмосферная ситуация в Тольятти в целом усугубляется с каждым годом. Этому поспособствовало также то, что в 2010 году сгорел огромный участок городского леса, а в окрестностях Автограда начала развиваться малоэтажная застройка. Антициклональный характер погоды в таких ландшафтных условиях, по словам Карпасовой, только ухудшает обстановку.

"В ночные и утренние часы ветер стихал до полного штиля. Ситуация усугублялась глубокими инверсиями, т. е. задерживающими инверсиями и отсутствием осадков. В прошлом году было восемь предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях, а в этом году их было уже 19. На предприятия было передано 110 предупреждений о высокой степени опасности делать выбросы.

Карпасова обратила внимание руководителей города на то, что в Тольятти отсутствует экологическая оперативная группа круглосуточного реагирования. Сергей Анташев и его коллеги согласились, что эту проблему действительно нужно решать, как и создание возможности проводить анализ воздуха не только в восьми стационарных пунктах, но и в других точках городского округа.

Присутствующие представители горадминистрации и надзорных федеральных органов обратились к руководителям предприятий с предложением помочь городу и самим организовать такие мобильные лаборатории срочного реагирования.

Однако, как заметили химики (и их комментарии подтвердила Надежда Карпасова), они бы и рады были бы оказать помощь, но заводские лаборатории должны иметь аккредитацию на то, чтобы получить право официально брать и анализировать пробы за пределами своего забора и санитарной зоны предприятия. То есть анализ провести они могут, но эти данные не будут иметь юридическую силу.

Присутствующие эксперты сообщили, что эту работу социально ответственное предприятие может проводить и без аккредитации, так сказать, на общественных началах, чтобы иметь представление о том, где и чего лишнего выбросили в воздух. Этой информацией желательно по-дружески делиться с горадминистрацией, чтобы та знала обстановку, а также с коллегами из других предприятий, чтобы взять под контроль сообща.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Дмитрий Лакоценин 21 мая 2018 08:11 За день из рек области подняли более 300 браконьерских сетей

Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30