Молодежный состав "Крыльев" уступил тульскому "Арсеналу" - 0:3

В седьмом туре первенства молодежных команд клубов Премьер-лиги 15 сентября в Туле молодежная команда "Крыльев Советов" уступила "Арсеналу" со счетом 0:3, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Голами отметились Ярослав Ивакин, Гурам Аджоев и Артем Максименко. "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице, "Крылья" – восьмое.