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Футбол Спорт

Молодежный состав "Крыльев" уступил тульскому "Арсеналу" - 0:3

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В седьмом туре первенства молодежных команд клубов Премьер-лиги 15 сентября в Туле молодежная команда "Крыльев Советов" уступила "Арсеналу" со счетом 0:3, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Голами отметились Ярослав Ивакин, Гурам Аджоев и Артем Максименко.

"Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице, "Крылья" – восьмое.

"Арсенал"-м: 50 Шамов, 17 Аджоев, 34 Осипов, 37 Родинков, 55 Максименко, 72 Мельников, 80 Ивакин, 82 Хлусевич, 87 Петровский, 88 Клементьев, 99 Иванов.

"Крылья Советов"-м: 81 Овсянников, 60 Нестеров (62 Верхунов, 46'), 53 Котин, 17 Тихонов (63 Давыдов, 80'), 41 Трубин, 78 Киселев, 11 Горбунов (48 Мухин, 58'), 94 Грязин (50 Погодин, 58'), 61 Босов (49 Киреев, 85'), 22 Вучичевич, 69 Голенков.

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