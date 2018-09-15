На площади Куйбышева открылась сельхозярмарка

В Самаре 15 сентября на плоади Куйбышева открылась традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Она будет работать с 8:00 до 18:00 каждые пятницу, субботу, воскресенье до 25 ноября, сообщает городской департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг в "Твиттере".

В этом году ярмарка проходит в новом формате: на площади разместили несколько шатров. Размер самого крупного - 20×25 метров на 32 торговых места, размер еще 24 шатров составляет 6×6 - это 48 торговых мест. Основную часть ярмарочного городка занимают 216 стилизованных торговых палаток. Общее количество мест в этом году увеличилось с 240 до 296. При этом 40 мест выделено для торговли пенсионеров на безвозмездной основе.

"На ярмарке свою продукцию представили как сельхозпроизводители муниципальных районов Самарской области, так и других регионов", - сообщает департамент.