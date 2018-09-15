16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На площади Куйбышева открылась сельхозярмарка Самарцы унесли часть поля стадиона "Металлург" В Самаре наградили лучших работников детских лагерей Самарцы участвуют в "Зарнице Поволжья-2018" В Тольятти утвердили программу по профилактике наркомании

Общество

На площади Куйбышева открылась сельхозярмарка

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 173
Версия для печати

В Самаре 15 сентября на плоади Куйбышева открылась традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Она будет работать с 8:00 до 18:00 каждые пятницу, субботу, воскресенье до 25 ноября, сообщает городской департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг в "Твиттере".

Фото: Андрей Савельев

В этом году ярмарка проходит в новом формате: на площади разместили несколько шатров. Размер самого крупного - 20×25 метров на 32 торговых места, размер еще 24 шатров составляет 6×6 - это 48 торговых мест. Основную часть ярмарочного городка занимают 216 стилизованных торговых палаток. Общее количество мест в этом году увеличилось с 240 до 296. При этом 40 мест выделено для торговли пенсионеров на безвозмездной основе.

"На ярмарке свою продукцию представили как сельхозпроизводители муниципальных районов Самарской области, так и других регионов", - сообщает департамент.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Бабин 05 сентября 2018 07:03 Минфин просит суд отказать Екатерине Пузиковой в компенсации за незаконное преследование

Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Дмитрий Миленин 27 августа 2018 20:02 В селе Торновое женщина самовольно снесла советский памятник

не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю

глеб ковалёв 15 августа 2018 08:53 На Московском шоссе и ул. Ново-Садовой установят 600 дорожных камер

и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!

Фото на сайте

На площади Куйбышева открылась сельхозярмарка

На площади Куйбышева открылась сельхозярмарка

Грандиозный концерт, посвященный Дню рождения Самары

Грандиозный концерт, посвященный Дню рождения Самары

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30