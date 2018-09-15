"Крылья Советов" проиграли тульскому "Арсеналу" — 0:4

В матче седьмого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" 15 сентября на выезде в Туле уступили местному "Арсеналу" — 0:4, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В составе хозяев два мяча забил Сергей Ткачев. На 21-й минуте после подачи с правого фланга у Кангвы не получился удар по воротам, мяч отскочил к Ткачеву, который в касание отправил снаряд в угол ворот Сергея Рыжикова — 1:0.

Второй гол полузащитник "Арсенала" забил в начале второго тайма. На 50-й минуте он принял мяч в метрах от 25 от ворот и нанес мощный удар в дальний угол — 2:0.

Третий мяч в воротах самарцев оказался после точного удара Джорджевича на 73-й минуте, а на 82-й минуте у хозяев забил Бакаев — 4:0.

Следующий матч "Крылья" проведут 24 сентября. На "Самара Арене" команда сыграет с "Краснодаром". Начало встречи — в 19:30 по самарскому времени.