В Самаре пострадала пассажирка мотоцикла, столкнувшегося с легковушкой

В воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием 50-летнего водителя мотоцикла Yamaha, ехавшего в 11:00 с 47-летней пассажиркой по Южному шоссе со стороны Заводского шоссе в сторону п. Яицкое, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в пути, в районе здания № 239 по ул. Уральской, при повороте направо мотоциклист заблаговременно не занял крайне правое положение на проезжей части и столкнулся с машиной Hyundai Solaris под управлением 59-летней женщины. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка мотоцикла. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка