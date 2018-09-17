В Самаре пострадала пассажирка мотоцикла, столкнувшегося с легковушкой

В воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием 50-летнего водителя мотоцикла Yamaha, ехавшего в 11:00 с 47-летней пассажиркой по Южному шоссе со стороны Заводского шоссе в сторону п. Яицкое, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в пути, в районе здания № 239 по ул. Уральской, при повороте направо мотоциклист заблаговременно не занял крайне правое положение на проезжей части и столкнулся с машиной Hyundai Solaris под управлением 59-летней женщины.
В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка мотоцикла. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.