В Новокуйбышевске на ремонт двух дорог потратят 40 млн рублей

Администрация Новокуйбышевска объявила два аукциона по ремонту дорог местного значения в городе, сообщается на сайте госзакупок.

25,1 млн руб. выделяют на обновление дороги по улице Энергетиков. Подрядчик должен будет привести в порядок дорожное покрытие и тротуары, а также заменить бортовые камни до 20 ноября текущего года. Протяженность участка составляет 2,3 км.

Еще 15,1 млн рублей предоставляют на ремонт 1,8 км дороги, которая ведет к кладбищу "Северное". Победившая компания обязуется завершить работы к 3 июня 2019 года.

Средства выделяют из городского бюджета.

Итоги подведут 1 октября.