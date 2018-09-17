Глава региона Дмитрий Азаров обсудил с Игорем Комаровым развитие Самарской области

В понедельник, 17 сентября, регион с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он провел встречу с руководителем Самарской области Дмитрием Азаровым.

Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу Роскосмоса своим полпредом в ПФО. Первую рабочую поездку в новом статусе Игорь Комаров совершил именно в Самарскую область, с которой его многое связывает. С 2009 по 2013 годы он возглавлял одно из крупнейших предприятий региона - АвтоВАЗ. За время работы президентом компании Игорь Комаров и его команда провели на заводе масштабные реформы.

Не менее важно и то, что он руководил Роскосмосом с января 2015 года по 24 мая 2018 года. Самарская область служит базовым регионом для государственной корпорации, здесь работает РКЦ "Прогресс". В статусе главы Роскосмоса Игорь Комаров также не раз бывал на территории региона, в том числе в самые непростые для "Прогресса" периоды.

"Мне сегодня приятно быть здесь, на Самарской земле, с которой меня многое связывает, - отметил полпред на встрече с главой региона. - За последнее время здесь произошло много знаковых событий, важнейшим из которых для региона были выборы".

Игорь Комаров подчеркнул тот факт, что на прошедших 9 сентября выборах жители оказали большое доверие Дмитрию Азарову. За него свои голоса отдали 72,63% жителей области, пришедших на участки.

Глава региона поблагодарил полпреда за внимание к Самарской области. "Для меня большая честь - приветствовать вас на Самарской земле, - сказал он. - Когда состоялось ваше назначение, многие жители Самарской области восприняли это с воодушевлением, особенно в Тольятти. Это создает дополнительные возможности для опережающего развития области. Хочу вас поблагодарить за то, что первый визит проходит именно в Самарский регион".

Игорь Комаров предложил обсудить с главой региона мероприятия, которые проводятся в области по улучшению уровня жизни, по созданию рабочих мест.

Дмитрий Азаров рассказал полпреду о том, как губерния развивалась в последние месяцы, о текущей социально-экономической ситуации в Самарской области. Также стороны обсудили исполнение майских указов президента РФ. Была затронута и тема поручений, которые глава государства дал в ходе визита в Самарскую область.