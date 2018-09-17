Самарский туристский инфоцентр занимает IV место в рейтинге ТИЦ России

Туристский информационный центр (ТИЦ) Самарской области занимает четвертое место в рейтинге ТИЦ России. Об этот сообщает региональный департамент туризма со ссылкой на журнал "Безопасность в туризме".

Всего на 1 июня 2018 г. по России насчитывалось 192 туристских информационных центра, из которых 65% работают в форме ГУП, МУП, АНО или ГБУ, 10% в музеях, библиотеках, дворцовых комплексах, 13% коммерческие организации, которые сами оказывают услуги в сфере туризма и называют себя ТИЦ и 9% другие организационные формы.

При выборе десяти сильнейших издатели журнала учитывали ряд параметров, такие как отлаженное функционирование сети павильонов и пунктов ТИЦ, активное взаимодействие с российскими туроператорами, форма работы самого учреждения, участие в мероприятиях, направленных на продвижение и реализация интересных проектов.

В Самарской области основной офис ТИЦ расположен в центральной части Самары. Дополнительные павильоны расположены в Международном аэропорту "Курумоч" и на железнодорожном вокзале города Самары.

Как отмечается в релизе, туристские информационные центры являются еще довольно новым для Российской Федерации структурой, когда для иностранных туристов это те точки, в которые они привыкли обращаться у себя на Родине в первую очередь в целях получения бесплатной и наиболее полной информации о туристских объектах.