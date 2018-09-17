В Самарской области ожидается похолодание и дожди

В начале недели в большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности, а температурный фон заметно понизится, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 17 сентября, местами небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 18…23 °C. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.
Во вторник, 18 сентября, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Ночью температура воздуха составит 11…16 °C, днем 14…19 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
В среду, 19 сентября, местами также ожидается небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит 6…11 °C, днем 12…17 °C. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В четверг, 20 сентября, ночью осадков не ожидается. Столбик термометра опустится от 9 до 4 °C. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 13…18 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!