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Общество

В Самарской области ожидается похолодание и дожди

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале недели в большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности, а температурный фон заметно понизится, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 17 сентября, местами небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 18…23 °C. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.

Во вторник, 18 сентября, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Ночью температура воздуха составит 11…16 °C, днем 14…19 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В среду, 19 сентября, местами также ожидается небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит 6…11 °C, днем 12…17 °C. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В четверг, 20 сентября, ночью осадков не ожидается. Столбик термометра опустится от 9 до 4 °C. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 13…18 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

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