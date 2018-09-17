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Пожары Происшествия

В Смышляевке сгорел BMW Х6 с хозяином внутри

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 сентября, в 4:48, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Луговой в пос. Смышляевка Волжского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: 63.mchs.gov.ru

На месте происшествия горел автомобиль, который четверо пожарных с помощью спецмашины затушили уже через 10 минут — в 4:58.

Тем временем, в оперативных структурах корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что горевшим автомобилем был BMW X6 2008 года выпуска. И во время пожара за рулем погиб его 31-летний хозяин, ранее работавший в ГИБДД. Трагедия произошла неподалеку от дома, где проживают его родственники.

На место происшествия выезжала следственно оперативная группа.

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс руководитель Отдела СК РФ по Новокуйбышевску Павел Докучаев, сейчас по факту случившегося ведется доследственная проверка.

"В рамках проверки назначена судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы, — пояснил Павел Докучаев. — По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Предположительно, он скончался в результате отравления продуктами горения. Сейчас причины возгорания автомобиля и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. Рассматриваются разные версии. Не исключено, что имел место несчастный случай".

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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Последние комментарии

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Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

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Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

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человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

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