В Смышляевке сгорел BMW Х6 с хозяином внутри

В субботу, 15 сентября, в 4:48, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Луговой в пос. Смышляевка Волжского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль, который четверо пожарных с помощью спецмашины затушили уже через 10 минут — в 4:58.

Тем временем, в оперативных структурах корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что горевшим автомобилем был BMW X6 2008 года выпуска. И во время пожара за рулем погиб его 31-летний хозяин, ранее работавший в ГИБДД. Трагедия произошла неподалеку от дома, где проживают его родственники.

На место происшествия выезжала следственно оперативная группа.

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс руководитель Отдела СК РФ по Новокуйбышевску Павел Докучаев, сейчас по факту случившегося ведется доследственная проверка.

"В рамках проверки назначена судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы, — пояснил Павел Докучаев. — По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Предположительно, он скончался в результате отравления продуктами горения. Сейчас причины возгорания автомобиля и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. Рассматриваются разные версии. Не исключено, что имел место несчастный случай".

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.