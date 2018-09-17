Дмитрий Азаров: "Даю слово, что буду свято хранить традиции Самарской земли"

В понедельник, 17 сентября, состоялась торжественная церемония вступления Дмитрия Азарова в должность губернатора Самарской области. По ее завершении губернатор обратился к жителям Самарской области и почетным гостям церемонии.
"Нет большей награды, чем служить родной земле, служить людям, но нет и большей ответственности", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Он поблагодарил земляков за поддержку в решении тех задач, которые ставит президент России и жители губернии. Слова признательности прозвучали в адрес почетных граждан города и области, ветеранов, которые своим трудом и талантом создавали славу региону.
"Даю слово, что буду свято хранить традиции Самарской земли, — сказал Дмитрий Азаров. — Я рассчитываю, что все вместе мы сможем, взяв самое лучшее, созданное предыдущими поколениями, двигаться вперед. Для этого мы наметили с вами стратегию лидерства, стратегию, направленную на процветание и благополучие жителей Самарской области, региона в целом".
Дмитрий Азаров выразил уверенность, что совместными усилиями команда региона справится с масштабными задачами.
"Выполняя те поручения, которые ставит перед Самарской областью, перед страной президент Владимир Владимирович Путин, мы никогда не подведем. Мы сделаем все, чтобы наш регион развивался опережающими темпами. Обещаю вам, что я приложу для этого все свои усилия, весь свой опыт, все свои знания без остатка", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор заверил, что просьбы и наказы людей всегда будут в центре внимания правительства, депутатов, глав городов и районов.
"Уверен, что за решением масштабных задач мы никогда не перестанем видеть конкретного человека, с его судьбой, с его талантами, с его наказами, с его желанием внести свой вклад в развитие самарской земли", — резюмировал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.