Дмитрий Азаров: "Даю слово, что буду свято хранить традиции Самарской земли"

В понедельник, 17 сентября, состоялась торжественная церемония вступления Дмитрия Азарова в должность губернатора Самарской области. По ее завершении губернатор обратился к жителям Самарской области и почетным гостям церемонии.

"Нет большей награды, чем служить родной земле, служить людям, но нет и большей ответственности", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он поблагодарил земляков за поддержку в решении тех задач, которые ставит президент России и жители губернии. Слова признательности прозвучали в адрес почетных граждан города и области, ветеранов, которые своим трудом и талантом создавали славу региону.

"Даю слово, что буду свято хранить традиции Самарской земли, — сказал Дмитрий Азаров. — Я рассчитываю, что все вместе мы сможем, взяв самое лучшее, созданное предыдущими поколениями, двигаться вперед. Для этого мы наметили с вами стратегию лидерства, стратегию, направленную на процветание и благополучие жителей Самарской области, региона в целом".

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что совместными усилиями команда региона справится с масштабными задачами.

"Выполняя те поручения, которые ставит перед Самарской областью, перед страной президент Владимир Владимирович Путин, мы никогда не подведем. Мы сделаем все, чтобы наш регион развивался опережающими темпами. Обещаю вам, что я приложу для этого все свои усилия, весь свой опыт, все свои знания без остатка", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор заверил, что просьбы и наказы людей всегда будут в центре внимания правительства, депутатов, глав городов и районов.

"Уверен, что за решением масштабных задач мы никогда не перестанем видеть конкретного человека, с его судьбой, с его талантами, с его наказами, с его желанием внести свой вклад в развитие самарской земли", — резюмировал Дмитрий Азаров.