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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Даю слово, что буду свято хранить традиции Самарской земли"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 сентября, состоялась торжественная церемония вступления Дмитрия Азарова в должность губернатора Самарской области. По ее завершении губернатор обратился к жителям Самарской области и почетным гостям церемонии.

Дмитрий Азаров: "Даю слово, что буду свято хранить традиции Самарской земли" Дмитрий Азаров: "Даю слово, что буду свято хранить традиции Самарской земли"
Фото: Андрей Савельев

"Нет большей награды, чем служить родной земле, служить людям, но нет и большей ответственности", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он поблагодарил земляков за поддержку в решении тех задач, которые ставит президент России и жители губернии. Слова признательности прозвучали в адрес почетных граждан города и области, ветеранов, которые своим трудом и талантом создавали славу региону.

"Даю слово, что буду свято хранить традиции Самарской земли, — сказал Дмитрий Азаров. — Я рассчитываю, что все вместе мы сможем, взяв самое лучшее, созданное предыдущими поколениями, двигаться вперед. Для этого мы наметили с вами стратегию лидерства, стратегию, направленную на процветание и благополучие жителей Самарской области, региона в целом".

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что совместными усилиями команда региона справится с масштабными задачами.

"Выполняя те поручения, которые ставит перед Самарской областью, перед страной президент Владимир Владимирович Путин, мы никогда не подведем. Мы сделаем все, чтобы наш регион развивался опережающими темпами. Обещаю вам, что я приложу для этого все свои усилия, весь свой опыт, все свои знания без остатка", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор заверил, что просьбы и наказы людей всегда будут в центре внимания правительства, депутатов, глав городов и районов.

"Уверен, что за решением масштабных задач мы никогда не перестанем видеть конкретного человека, с его судьбой, с его талантами, с его наказами, с его желанием внести свой вклад в развитие самарской земли", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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