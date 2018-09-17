При столкновении легковушки и кроссовера под Самарой пострадали три человека

В воскресенье, 16 сентября, в Красноярском районе на трассе М-5 произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 11:30 между 1056 и 1057 км трассы 60-летний водитель ВАЗ-21140, разворачиваясь, не уступил дорогу встречному Toyota RAV4 под управлением 59-летнего мужчины. После удара Toyota съехал с дороги в правый кювет.
Пострадали оба водителя и 53-летняя пассажирка вазовского автомобиля. Женщину госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.