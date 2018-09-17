Вячеслав Володин поздравил Дмитрия Азарова с вступлением в должность

В понедельник, 17 сентября, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с вступлением в должность поздравил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

В ходе торжественной церемонии приветственный адрес спикера нижней палаты парламента зачитал глава комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов.

В поздравлении, в частности, говорится: "Ваша победа на выборах подтвердила, что жители доверенного вам региона видят в вас человека, готового отстаивать их интересы и решать задачи комплексного развития региона. Важно оправдать это доверие, сделать все необходимое для повышения уровня жизни людей. Желаю вам успехов!"