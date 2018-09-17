В Самаре у таксиста украли миллион рублей, полиция вспомнила еще два похожих случая

В Самарской области 15-16 сентября возбудили сразу три уголовных дела по крупным кражам. Во всех трех случаях речь идет об исчезновении миллиона рублей.

Самое "свежее" преступление датируется 6 сентября. Около 18:00 у таксиста из машины, припаркованной у собора Кирилла и Мефодия в Самаре, кто-то украл сумку с миллионом рублей внутри.

Второе преступление было совершено утром 2 августа в Автозаводском районе Тольятти. Потерпевшим по этому делу проходит гендиректор местной фирмы. Он даже указал на женщину, которая могла совершить преступление, однако у той статуса подозреваемой пока нет. Вытащили ли миллион наличными у него из машины или каким-то образом просто тайно выкрали сумку, пока не известно.

Третья кража произошла еще 12 апреля 2018 г. на центральной площади в пос. Управленческий. Из автомобиля Lada Xray украли сумку с крупной суммой внутри. Собственник (безработный, ранее не судимый гражданин) затруднился назвать точное количество рублей, но там точно было больше миллиона.

Во всех случаях уголовные дела возбудили по статье "Кража", официальных подозреваемых пока нет. Почему августовский и апрельский случаи "всплыли" только сейчас, неясно.