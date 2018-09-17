В Самаре у таксиста украли миллион рублей, полиция вспомнила еще два похожих случая

В Самарской области 15-16 сентября возбудили сразу три уголовных дела по крупным кражам. Во всех трех случаях речь идет об исчезновении миллиона рублей.
Самое "свежее" преступление датируется 6 сентября. Около 18:00 у таксиста из машины, припаркованной у собора Кирилла и Мефодия в Самаре, кто-то украл сумку с миллионом рублей внутри.
Второе преступление было совершено утром 2 августа в Автозаводском районе Тольятти. Потерпевшим по этому делу проходит гендиректор местной фирмы. Он даже указал на женщину, которая могла совершить преступление, однако у той статуса подозреваемой пока нет. Вытащили ли миллион наличными у него из машины или каким-то образом просто тайно выкрали сумку, пока не известно.
Третья кража произошла еще 12 апреля 2018 г. на центральной площади в пос. Управленческий. Из автомобиля Lada Xray украли сумку с крупной суммой внутри. Собственник (безработный, ранее не судимый гражданин) затруднился назвать точное количество рублей, но там точно было больше миллиона.
Во всех случаях уголовные дела возбудили по статье "Кража", официальных подозреваемых пока нет. Почему августовский и апрельский случаи "всплыли" только сейчас, неясно.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.