Губернаторы пяти регионов России поздравили Дмитрия Азарова с инаугурацией

В понедельник, 17 сентября, состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поздравить его с инаугурацией приехали коллеги из Приволжского и Сибирского федеральных округов.
"Все дела говорили и говорят о том, что все, за что ни берется Дмитрий Азаров, получается, - отметил глава Оренбургской области Юрий Берг. - Мы соседи, и мы рядом".
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подчеркнул, что Самарская губерния - это регион, в котором сосредоточен крупный промышленный, образовательный, научный, сельскохозяйственный и культурный потенциал.
"Развитие Самарского региона - это особая ответственность, - обратил внимание спикер. - Нет сомнений в том, что вы сделаете все для развития Самарской области. Все необходимое для этого у вас есть: и опыт управления городом, и работа на федеральном уровне в Совете Федерации, уважение и любовь к простым гражданам. Вы поддерживаете промышленные группы, малый и средний бизнес, все сферы деятельности, от которых зависит развитие региона".
Иван Белозерцев заметил, что по многим показателям Самарская область опережает Пензенскую, и предложил объединить усилия для создания совместных производств. Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, в свою очередь, отметил, что Дмитрий Азаров уже многое делает для развития межрегионального сотрудничества. "Я благодарен всем избирателям за то, что они сделали правильный выбор", - сказал он.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Дмитрия Азарова от имени всех нижегородцев. "Нижегородская область и Самарская область во многом схожи и связаны исторической судьбой, исторической нитью. Это одна великая река, одна великая страна, один округ. И мы всегда будем рядом, - сказал он. - Мы вместе провели чемпионат мира по футболу и большое количество других совместных грандиозных мероприятий. Вы никогда не давали возможности усомниться в том, что на вас можно положиться. Вы умеете держать слово, что очень важно".
К поздравлениям присоединился и губернатор Омской области Александр Бурков. "Та высокая оценка, которую вам дали земляки 9 сентября, говорит о том, что они положительно оценили вашу работу, они приняли предложенную вами стратегию развития региона", - отметил он.
Омская область входит в Сибирский федеральный округ. Несмотря на внушительное расстояние между регионами, Александр Бурков выразил готовность всегда прийти на помощь Самарской губернии. "Если будет трудная минута - сибиряки всегда рядом. У нас, сибиряков, крепкие руки и горячие сердца, поэтому вы можете на нас рассчитывать", - сказал губернатор Омской области.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.