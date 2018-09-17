Губернаторы пяти регионов России поздравили Дмитрия Азарова с инаугурацией

В понедельник, 17 сентября, состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поздравить его с инаугурацией приехали коллеги из Приволжского и Сибирского федеральных округов.

"Все дела говорили и говорят о том, что все, за что ни берется Дмитрий Азаров, получается, - отметил глава Оренбургской области Юрий Берг. - Мы соседи, и мы рядом".

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подчеркнул, что Самарская губерния - это регион, в котором сосредоточен крупный промышленный, образовательный, научный, сельскохозяйственный и культурный потенциал.

"Развитие Самарского региона - это особая ответственность, - обратил внимание спикер. - Нет сомнений в том, что вы сделаете все для развития Самарской области. Все необходимое для этого у вас есть: и опыт управления городом, и работа на федеральном уровне в Совете Федерации, уважение и любовь к простым гражданам. Вы поддерживаете промышленные группы, малый и средний бизнес, все сферы деятельности, от которых зависит развитие региона".

Иван Белозерцев заметил, что по многим показателям Самарская область опережает Пензенскую, и предложил объединить усилия для создания совместных производств. Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, в свою очередь, отметил, что Дмитрий Азаров уже многое делает для развития межрегионального сотрудничества. "Я благодарен всем избирателям за то, что они сделали правильный выбор", - сказал он.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Дмитрия Азарова от имени всех нижегородцев. "Нижегородская область и Самарская область во многом схожи и связаны исторической судьбой, исторической нитью. Это одна великая река, одна великая страна, один округ. И мы всегда будем рядом, - сказал он. - Мы вместе провели чемпионат мира по футболу и большое количество других совместных грандиозных мероприятий. Вы никогда не давали возможности усомниться в том, что на вас можно положиться. Вы умеете держать слово, что очень важно".

К поздравлениям присоединился и губернатор Омской области Александр Бурков. "Та высокая оценка, которую вам дали земляки 9 сентября, говорит о том, что они положительно оценили вашу работу, они приняли предложенную вами стратегию развития региона", - отметил он.

Омская область входит в Сибирский федеральный округ. Несмотря на внушительное расстояние между регионами, Александр Бурков выразил готовность всегда прийти на помощь Самарской губернии. "Если будет трудная минута - сибиряки всегда рядом. У нас, сибиряков, крепкие руки и горячие сердца, поэтому вы можете на нас рассчитывать", - сказал губернатор Омской области.