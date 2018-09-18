В Тольятти водитель иномарки сбил насмерть пешехода на "зебре"

Во вторник, 18 сентября, в Тольятти произошло ДТП с участием 28-летнего водителя автомобиля Honda, ехавшего примерно в 7:20 по Обводному шоссе, со стороны села Тимофеевка в направлении ул. Новозаводской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути между 10 и 11 км шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками и разметкой, он сбил 54-летнего пешехода. Затем, автомобиль Honda продолжил движение, ударился об отбойник, выехал на встречную полосу и опрокинулся.
В областной полиции уточняют, что в результате ДТП пешеход погиб. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.