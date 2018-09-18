В Тольятти водитель иномарки сбил насмерть пешехода на "зебре"

Во вторник, 18 сентября, в Тольятти произошло ДТП с участием 28-летнего водителя автомобиля Honda, ехавшего примерно в 7:20 по Обводному шоссе, со стороны села Тимофеевка в направлении ул. Новозаводской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути между 10 и 11 км шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками и разметкой, он сбил 54-летнего пешехода. Затем, автомобиль Honda продолжил движение, ударился об отбойник, выехал на встречную полосу и опрокинулся.

В областной полиции уточняют, что в результате ДТП пешеход погиб. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.