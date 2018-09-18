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Суды Происшествия

Члены УИКа в Кинель-Черкасском районе, проводившие вбросы на выборах в 2016 году, избежали уголовной ответственности

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 сентября, в Самарском областном суде рассматривалось апелляционное представление прокуратуры на решение районного суда о прекращении уголовного преследования членов участковой избирательной комиссии № 1344, вынесенное 1 августа.

Уголовное дело о фальсификации результатов выборов 2016 г. было возбуждено 11 ноября 2017 г. в отношении четырех членов комиссии по избирательном участку № 1344 Назии Яхиной, Григория Сидорчука, Равии Стариковой и Балжан Сапуковой.По версии следствия они участвовали во вбросе бюллетеней на выборах депутатов губернской думы.

Все четверо на предварительном следствии признали свою вину, и в суде в связи с деятельным раскаянием подсудимых дело было прекращено.

Районная прокуратура не согласилась с этим исходом, указав на то, что явка с повинной была написана гражданами только через два месяца после возбуждения дела и попыталась обжаловать решение в облсуде.

Однако защита доказала суду вышестоящей инстанции, что явка с повинной была дана еще при проведении доследственной проверки в октябре 2017 г., и не вина их подзащитных, что явка не была должным образом оформлена.

Также было отмечено, что деяния подсудимых не повлекли опасных для общества последствий, так как вброс бюллетеней был проведен ими якобы всего лишь ради повышения показателя явки избирателей и на результаты выборов депутатов Самарской губернской думы никак не повлиял.

В итоге апелляционное представление не было удовлетворено, а решение районного суда вступило в законную силу.

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