Члены УИКа в Кинель-Черкасском районе, проводившие вбросы на выборах в 2016 году, избежали уголовной ответственности

В понедельник, 17 сентября, в Самарском областном суде рассматривалось апелляционное представление прокуратуры на решение районного суда о прекращении уголовного преследования членов участковой избирательной комиссии № 1344, вынесенное 1 августа.
Уголовное дело о фальсификации результатов выборов 2016 г. было возбуждено 11 ноября 2017 г. в отношении четырех членов комиссии по избирательном участку № 1344 Назии Яхиной, Григория Сидорчука, Равии Стариковой и Балжан Сапуковой.По версии следствия они участвовали во вбросе бюллетеней на выборах депутатов губернской думы.
Все четверо на предварительном следствии признали свою вину, и в суде в связи с деятельным раскаянием подсудимых дело было прекращено.
Районная прокуратура не согласилась с этим исходом, указав на то, что явка с повинной была написана гражданами только через два месяца после возбуждения дела и попыталась обжаловать решение в облсуде.
Однако защита доказала суду вышестоящей инстанции, что явка с повинной была дана еще при проведении доследственной проверки в октябре 2017 г., и не вина их подзащитных, что явка не была должным образом оформлена.
Также было отмечено, что деяния подсудимых не повлекли опасных для общества последствий, так как вброс бюллетеней был проведен ими якобы всего лишь ради повышения показателя явки избирателей и на результаты выборов депутатов Самарской губернской думы никак не повлиял.
В итоге апелляционное представление не было удовлетворено, а решение районного суда вступило в законную силу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.