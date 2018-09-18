Три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями под Сызранью

Во вторник, 18 сентября, в Сызранском районе в ДТП попал 26-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, ехавший в 2:30 по автодороге М-5 со стороны Сызрани в направлении Тольятти, об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, на 907 км трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого находится 35-летний водитель, а затем с фурой Scania, под управлением 42-летнего водителя, которые ехали во встречном направлении со стороны Тольятти в направлении Сызрани.

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet Aveo и два его пассажира в возрасте 31 года и 27 лет. Все трое госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.