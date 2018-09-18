Три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями под Сызранью

Во вторник, 18 сентября, в Сызранском районе в ДТП попал 26-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, ехавший в 2:30 по автодороге М-5 со стороны Сызрани в направлении Тольятти, об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии стражей порядка, на 907 км трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого находится 35-летний водитель, а затем с фурой Scania, под управлением 42-летнего водителя, которые ехали во встречном направлении со стороны Тольятти в направлении Сызрани.
В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet Aveo и два его пассажира в возрасте 31 года и 27 лет. Все трое госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.