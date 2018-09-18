В Самаре возбуждено уголовное дело по факту растраты в Управлении капитального строительства

В Самаре фигурантом уголовного дела о растрате может стать бывший руководитель муниципального бюджетного учреждения Самары "Управление капитального строительства".
Как рассказали в прокуратуре Самары, он выписал своей супруге, трудоустроенной в этом же учреждении, незаконную материальную помощь в связи с вступлением с ним в брак и за рождение ребенка, а также выплатил ей необоснованные премии во время ее нахождения в отпуске по беременности и родам.
Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки расходования бюджетных средств учреждениями, подведомственными органам местного самоуправления Самары. Материалы передали в городское УМВД, где 14 сентября возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Растрата", правда, пока что в отношении неустановленного лица из числа руководства вышеупомянутого учреждения.
Санкции этой статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.
Ход расследования уголовного дела контролирует прокурор города.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.