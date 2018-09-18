В Самаре возбуждено уголовное дело по факту растраты в Управлении капитального строительства

В Самаре фигурантом уголовного дела о растрате может стать бывший руководитель муниципального бюджетного учреждения Самары "Управление капитального строительства".

Как рассказали в прокуратуре Самары, он выписал своей супруге, трудоустроенной в этом же учреждении, незаконную материальную помощь в связи с вступлением с ним в брак и за рождение ребенка, а также выплатил ей необоснованные премии во время ее нахождения в отпуске по беременности и родам.

Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки расходования бюджетных средств учреждениями, подведомственными органам местного самоуправления Самары. Материалы передали в городское УМВД, где 14 сентября возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Растрата", правда, пока что в отношении неустановленного лица из числа руководства вышеупомянутого учреждения.

Санкции этой статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокурор города.