Самарцев зовут на типирование для вступления в регистр доноров костного мозга

В Самаре и Тольятти с 15 по 23 сентября 2018 года проходят акции, приуроченные ко Всемирному дню доноров костного мозга, организованные Русфондом. Их цель – спасение людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора.

Акции организованы с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ.

Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран, но найти совместимого донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения. Именно поэтому большинство стран стараются создавать национальные регистры. Кроме того, найти донора в национальном регистре дешевле. Поиск и активация неродственного донора в России стоит 410 тыс. руб., за рубежом – около 1,4 млн рублей. Государство на это денег не выделяет.

За последние пять лет благодаря российским донорам в нашей стране сделано больше 200 ТКМ. В 2016 году доля трансплантаций от российских доноров составила 25% общего числа всех неродственных ТКМ в России. Чтобы соответствовать мировым стандартам, нужно как минимум 50%.

Проводящиеся акции призваны привлекать в регистр новых потенциальных доноров.

Сдать кровь на типирование можно до 23 сентября в медицинских офисах ИНВИТРО: в Самаре на ул. Мичурина, 76а (пн-пт 7:00–19:00, сб-вс 8:00–15:00) и в Тольятти на ул. Мира, 86 (пн-пт 6:30–19:00

сб-вс 8:00–15:00).

С собой необходимо взять паспорт.

Партнером акции выступает социальная сеть доноров крови DonorSearch.