16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцев зовут на типирование для вступления в регистр доноров костного мозга Открыта горячая линия по вопросам подключения цифрового ТВ В регионе за год вдвое возросла заболеваемость мышиной лихорадкой В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ Что и почем продают на главной сельхозярмарке Самары

Общество

Самарцев зовут на типирование для вступления в регистр доноров костного мозга

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати

В Самаре и Тольятти с 15 по 23 сентября 2018 года проходят акции, приуроченные ко Всемирному дню доноров костного мозга, организованные Русфондом. Их цель – спасение людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора.

Акции организованы с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ.

Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран, но найти совместимого донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения. Именно поэтому большинство стран стараются создавать национальные регистры. Кроме того, найти донора в национальном регистре дешевле. Поиск и активация неродственного донора в России стоит 410 тыс. руб., за рубежом – около 1,4 млн рублей. Государство на это денег не выделяет.

За последние пять лет благодаря российским донорам в нашей стране сделано больше 200 ТКМ. В 2016 году доля трансплантаций от российских доноров составила 25% общего числа всех неродственных ТКМ в России. Чтобы соответствовать мировым стандартам, нужно как минимум 50%.

Проводящиеся акции призваны привлекать в регистр новых потенциальных доноров.

Сдать кровь на типирование можно до 23 сентября в медицинских офисах ИНВИТРО: в Самаре на ул. Мичурина, 76а (пн-пт 7:00–19:00, сб-вс 8:00–15:00) и в Тольятти на ул. Мира, 86 (пн-пт 6:30–19:00
сб-вс 8:00–15:00).

С собой необходимо взять паспорт.

Партнером акции выступает социальная сеть доноров крови DonorSearch.

Русфонд строит регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. Регистр назван именем Васи Перевощикова – обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. В объединенной базе зарегистрировано 83,8 тыс. потенциальных доноров (из них 79,3 тыс. – доноры из 15 российских локальных регистров и 4,5 тыс. – доноры из Казахстана). Для сравнения: Международный регистр доноров костного мозга (Bone Marrow Donors Worldwide) объединяет свыше 32,5 млн потенциальных доноров более чем из 100 донорских центров. Самые большие национальные регистры – в США и Германии (8,6 млн и 8,1 млн соответственно).

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Бабин 05 сентября 2018 07:03 Минфин просит суд отказать Екатерине Пузиковой в компенсации за незаконное преследование

Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Дмитрий Миленин 27 августа 2018 20:02 В селе Торновое женщина самовольно снесла советский памятник

не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю

глеб ковалёв 15 августа 2018 08:53 На Московском шоссе и ул. Ново-Садовой установят 600 дорожных камер

и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!

Фото на сайте

Какие продукты можно купить на главной сельскохозяйственной ярмарке Самары

Какие продукты можно купить на главной сельскохозяйственной ярмарке Самары

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

На площади Куйбышева открылась сельхозярмарка

На площади Куйбышева открылась сельхозярмарка

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30