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Преступления Происшествия

Житель Тольятти заказал четырех свидетелей по уголовному делу

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали жителя Тольятти, подозреваемого в попытке организовать заказное убийство четырех человек.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству, двух или более лиц, в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному по найму").

Ранее, 20 декабря 2017 г., мужчину признали виновным в экстремистском преступлении и приговорили к двум годам и месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком год. Позже стало известно, что тот же человек является членом экстремистского сообщества "Община Коренного Русского Народа (ОКРН) Самарской области".

Против него во время следствия и суда дали показания четыре человека. Им-то мужчина и решил отомстить, наняв киллера.

Вот только договариваться о "заказе" к нему под видом убийцы пришел сотрудник Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Самарской области.

"9 сентября подозреваемый на парковке у кафе в Тольятти обратился к оперуполномоченному ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области, действовавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия, о чем подозреваемый не знал, и предложил за деньги совершить вместе с иными лицами убийство четырех человек, - рассказали в СУ СК РФ по Самарской области. - Исполнитель согласился и 17 сентября сообщил подозреваемому, что один из свидетелей убит. Подозреваемый передал в качестве вознаграждения ему 4 тыс. руб., а также сведения для убийства остальных жертв".

Задержание проводили офицеры СОБР "Омега" регионального Управления Росгвардии вместе с сотрудниками ГУ МВД по Самарской области.

Видеозапись задержания подозреваемого уже опубликовали областные ГУ МВД и СУ СК.

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