В Самаре 22 сентября ограничат движение транспорта

В связи с проведением ХIV областной легкоатлетической эстафеты в Самаре временно ограничат движение транспорта.

Ограничительная мера будет действовать с 09:00 до 15:00 22 сентября на следующих участках улиц:

по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до Лесной;

по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до Ново-Садовой.

Также на этих участках улиц с 20:00 21 сентября до 15:00 22 сентября будут запрещены остановка и стоянка транспорта.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 22 сентября движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №11, 61, 261, 247 - будет организовано по временной схеме.

Подробнее со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Самары.