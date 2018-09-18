16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Оренбурге награждены победители "Зарницы Поволжья-2018" В поселке Серноводск появится три модульных котельных В Самаре 22 сентября ограничат движение транспорта Самарцев зовут на типирование для вступления в регистр доноров костного мозга Открыта "горячая линия" по вопросам подключения цифрового ТВ

Общество

В Самаре 22 сентября ограничат движение транспорта

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 38
Версия для печати

В связи с проведением ХIV областной легкоатлетической эстафеты в Самаре временно ограничат движение транспорта.

Ограничительная мера будет действовать с 09:00 до 15:00 22 сентября на следующих участках улиц:

  • по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до Лесной;
  • по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
  • по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до Ново-Садовой.

Также на этих участках улиц с 20:00 21 сентября до 15:00 22 сентября будут запрещены остановка и стоянка транспорта.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 22 сентября движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №11, 61, 261, 247 - будет организовано по временной схеме.

Подробнее со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Бабин 05 сентября 2018 07:03 Минфин просит суд отказать Екатерине Пузиковой в компенсации за незаконное преследование

Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Дмитрий Миленин 27 августа 2018 20:02 В селе Торновое женщина самовольно снесла советский памятник

не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю

глеб ковалёв 15 августа 2018 08:53 На Московском шоссе и ул. Ново-Садовой установят 600 дорожных камер

и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!

Фото на сайте

Какие продукты можно купить на главной сельскохозяйственной ярмарке Самары

Какие продукты можно купить на главной сельскохозяйственной ярмарке Самары

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

На площади Куйбышева открылась сельхозярмарка

На площади Куйбышева открылась сельхозярмарка

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30