В Самаре 22 сентября ограничат движение транспорта

В связи с проведением ХIV областной легкоатлетической эстафеты в Самаре временно ограничат движение транспорта.
Ограничительная мера будет действовать с 09:00 до 15:00 22 сентября на следующих участках улиц:
- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до Лесной;
- по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до Ново-Садовой.
Также на этих участках улиц с 20:00 21 сентября до 15:00 22 сентября будут запрещены остановка и стоянка транспорта.
Кроме того, с 09:00 до 15:00 22 сентября движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №11, 61, 261, 247 - будет организовано по временной схеме.
Подробнее со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Самары.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!