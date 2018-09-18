В Самаре проходит финал соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF

VolgaCTF - один из крупнейших российских ежегодных кибертурниров, привлекающий внимание студенческой молодежи всего мира.
"Это наш доморощенный студенческий турнир, — говорит врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий Станислав Казарин. — Его целью изначально было выявление лучших вузов в сфере информационных технологий по ПФО. Но идея, заложенная в этих соревнованиях, привлекла внимание многих будущих специалистов IT. И уже в 2015 году соревнования получили статус международных. Организаторами являются правительство Самарской области и Самарский национальный исследовательский университет. В этом году в отборочном заочном туре приняли участие 1097 команд из 87 стран, из них — 197 российских команд".
Основная цель соревнований — повышение квалификации учащихся и молодых специалистов по направлениям, связанным с защитой информации, акцентирование внимания на вопросах подготовки кадров в данной сфере, формирование положительного образа современного специалиста в области защиты информации.
Об этом на итоговой стратегической сессии "Стратегия лидерства" говорил глава региона Дмитрий Азаров. "Для обеспечения цифровой экономики кадрами нужно ежегодно готовить более 5,7 тысячи IT-специалистов. От уровня подготовки кадров, информационной безопасности зависит экономическое развитие региона в целом. Быстро меняющиеся технологии требуют иного подхода как к структуре и качеству подготовки кадров, так и к компетенциям уже работающих специалистов", — подчеркнул он.
В финале соревнований, который в эти дни проводится в самарском отеле Холидей-Инн, принимают участие команды из Самары, Москвы, Казани, Саратова, Чебоксар, Ижевска, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Австрии, Вьетнама, Белоруссии, Тайваня и Марокко. Кроме того, в качестве гостей на VolgaCTF приехали специалисты из Ижевска, Саратова, Москвы, военнослужащие научной роты № 5 сухопутных войск Министерства обороны РФ, команда из Высшей школы МВД (г. Краснодар).
"Нам крайне интересно и полезно участвовать в этих играх, — сказал командир научной роты, капитан Ярослав Фещенко. — Обеспечение информационной безопасности входит в задачи, поставленные перед нашим подразделением. И нам просто необходимо быть в курсе последних достижений в этой сфере".
Помимо соревновательной программы в рамках VolgaCTF пройдут лекции и семинары. Перед участниками выступят представители крупнейших IT-компаний России и зарубежья, таких, как "Лаборатория Касперского", "Ростелеком Solar", Positive Technologies, Digital Security, "Газинформсервис", ", Positive Technologies, Digital Secur", Positive Technologies, Digital Security, "Газинформсервис", ity, "Газинформсервис", команда Har", Positive Technologies, Digital Security, "Газинформсервис", dwar", Positive Technologies, Digital Security, "Газинформсервис", e Village, Lockpick Village.
Спикеры представят кейсы из жизни центров кибербезопасности, рассмотрят механизмы противодействия атакам на промышленные предприятия. Представители МИД РФ организуют практический семинар на тему "Имиджевые аккаунты стран мира: цифровая дипломатия через позитив".
Несколько неожиданной новинкой нынешнего соревновательного сезона стало видеопоздравление и напутствие в режиме он-лайн директора департамента информации и печати, официального представителя МИД России Марии Захаровой. "Мир сегодня быстро развивается, — отметила она. — Стремительно развивается и сфера информационных технологий. Возможность быть полностью информированным во всех направлениях означает для нас быть свободным от какого-либо влияния извне. И необходимо соответствовать и даже опережать темпы развития IT. Наряду с несомненными плюсами этой отрасли, есть и значительные минусы. К ним относятся различные фейки и кибератаки, которым должны противостоять наши специалисты и которых мы видим среди участников соревнований в Самаре".
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)