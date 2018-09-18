Суд признал директора вагона-ресторана виновной в краже денег с карты подвыпившего пассажира

Железнодорожный райсуд Самары вынес приговор директору вагона-ресторана поезда сообщением Нижневартовск — Пенза. Женщину признали виновной в краже с причинением значительного ущерба — п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Суд установил, что директор вагона-ресторана, используя доверительные отношения, сложившиеся при обслуживании одного из пассажиров поезда, получила его банковскую карту и пин-код, чтобы снять деньги на одной из станций для оплаты его заказа в ресторане. Но воспользовавшись нетрезвым состоянием пассажира, женщина присвоила его карту, сняла с нее 90 тыс. руб. и потратила.
Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, факт преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения у банкоматов, где она снимала деньги. Вычислить подозреваемую правоохранителям не составило труда.
В итоге женщине назначили 400 часов обязательных работ. Кроме того, она должна возместить потерпевшему причиненный ущерб.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.