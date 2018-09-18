Суд признал директора вагона-ресторана виновной в краже денег с карты подвыпившего пассажира

Железнодорожный райсуд Самары вынес приговор директору вагона-ресторана поезда сообщением Нижневартовск — Пенза. Женщину признали виновной в краже с причинением значительного ущерба — п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что директор вагона-ресторана, используя доверительные отношения, сложившиеся при обслуживании одного из пассажиров поезда, получила его банковскую карту и пин-код, чтобы снять деньги на одной из станций для оплаты его заказа в ресторане. Но воспользовавшись нетрезвым состоянием пассажира, женщина присвоила его карту, сняла с нее 90 тыс. руб. и потратила.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, факт преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения у банкоматов, где она снимала деньги. Вычислить подозреваемую правоохранителям не составило труда.

В итоге женщине назначили 400 часов обязательных работ. Кроме того, она должна возместить потерпевшему причиненный ущерб.