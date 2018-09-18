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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и руководитель ФАС Игорь Артемьев обсудили перспективы развития конкуренции в регионе

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом находится в Москве. Глава региона провел ряд рабочих встреч, в частности, с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым.

Стороны обсудили реализацию подписанного ранее соглашения между правительством региона и ведомством, направленного на содействие развитию конкуренции в регионе. Также речь шла об оперативном решении накопленных ранее проблем.

"Продолжим самое активное сотрудничество с антимонопольной службой", - подчеркнул губернатор.

Напомним, соглашение подписано во исполнение указа президента Российской Федерации "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и перечня поручений Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года.

Глава региона поставил перед органами исполнительной власти задачу по проведению инвентаризации перечней товаров и услуг, производимых и оказываемых ГУПами и МУПами, с целью оценки возможности выполнения их функций бизнесом.

"Создание действительно конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предоставления услуг и товаров, с другой - на повышении их качества", - отмечал ранее Дмитрий Азаров.

Правительство региона и ведомство ведут совместную системную работу по следующим направлениям: развитие и защита конкуренции, повышение инвестиционной активности, реализация государственной политики по развитию конкуренции в Самарской области, повышение уровня конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках, повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; соблюдение антимонопольного законодательства и другое.

Необходимо отметить, что к настоящему времени в рамках реализации соглашения разработан перечень ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики Самарской области, разработана "дорожная карта" по содействию развитию конкуренции.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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