Дмитрий Азаров и руководитель ФАС Игорь Артемьев обсудили перспективы развития конкуренции в регионе

Во вторник, 18 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом находится в Москве. Глава региона провел ряд рабочих встреч, в частности, с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым.

Стороны обсудили реализацию подписанного ранее соглашения между правительством региона и ведомством, направленного на содействие развитию конкуренции в регионе. Также речь шла об оперативном решении накопленных ранее проблем.

"Продолжим самое активное сотрудничество с антимонопольной службой", - подчеркнул губернатор.

Напомним, соглашение подписано во исполнение указа президента Российской Федерации "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и перечня поручений Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года.

Глава региона поставил перед органами исполнительной власти задачу по проведению инвентаризации перечней товаров и услуг, производимых и оказываемых ГУПами и МУПами, с целью оценки возможности выполнения их функций бизнесом.

"Создание действительно конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предоставления услуг и товаров, с другой - на повышении их качества", - отмечал ранее Дмитрий Азаров.

Правительство региона и ведомство ведут совместную системную работу по следующим направлениям: развитие и защита конкуренции, повышение инвестиционной активности, реализация государственной политики по развитию конкуренции в Самарской области, повышение уровня конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках, повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; соблюдение антимонопольного законодательства и другое.

Необходимо отметить, что к настоящему времени в рамках реализации соглашения разработан перечень ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики Самарской области, разработана "дорожная карта" по содействию развитию конкуренции.