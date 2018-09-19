В селе под Кинелем горел частный дом с надворными постройками и автомобиль

Во вторник, 18 сентября, в 21:03 в чрезвычайные службы поступила информация о пожаре в с. Чубовка Кинельского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом с надворными постройками на площади 150 кв.м и автомобиль. В тушении участвовали 11 человек, которые, используя три спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 22:20. Данных о пострадавших нет. Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.