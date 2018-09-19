В Самаре будут судить инженера стройкомпании, на чьем объекте погиб подросток

В Самаре завершено расследование уголовного дела инженера по охране труда одной из фирм, которого обвиняли в нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем по неосторожности смерть подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 27 ноября 2017 г. 17-летний подросток в строящемся доме на Пятой просеке упал в лифтовую шахту с 14-го этажа и умер в больнице в тот же день.
По версии следствия, молодой человек со знакомым по устной договоренности с сотрудниками застройщика поднимал двери. При этом строительный участок не был освещен и оснащен ограждениями лифтовых шахт. В результате при подъеме двери по лестничному проему несовершеннолетний упал.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района.
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Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.