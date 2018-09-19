В Самаре будут судить инженера стройкомпании, на чьем объекте погиб подросток

В Самаре завершено расследование уголовного дела инженера по охране труда одной из фирм, которого обвиняли в нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем по неосторожности смерть подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 27 ноября 2017 г. 17-летний подросток в строящемся доме на Пятой просеке упал в лифтовую шахту с 14-го этажа и умер в больнице в тот же день.

По версии следствия, молодой человек со знакомым по устной договоренности с сотрудниками застройщика поднимал двери. При этом строительный участок не был освещен и оснащен ограждениями лифтовых шахт. В результате при подъеме двери по лестничному проему несовершеннолетний упал.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района.