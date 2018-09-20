Под Самарой прошел образовательный форум "Культура безопасности"

С 13 по 16 сентября на площадке санатория "Циолковский" прошел межрегиональный молодежный образовательный форум "Культура безопасности".

На мероприятие приехали 100 участников из Самарской, Вологодской, Архангельской и Московской областей, а также Республики Марий Эл.

На церемонии открытия форума присутствовали начальник Поисково-спасательной службы Самарской области" Олег Моцарь, руководитель областного департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов, начальник Поисково-спасательного отряда Самары Дмитрий Раков.

Они вручили медали добровольцам самарского студенческого корпуса спасателей за помощь в проведении и организации ЧМ-2018.

"В ноябре на портале Федерального агентства по делам молодёжи "Росмолодежь" проходил конкурс. За социальные проекты давали гранты до 2 миллионов рублей. Я разработала проект межрегионального молодежного образовательного форуму "Культура безопасности". Он для студентов-спасателей и всех, кто этим интересуется", - рассказывает организатор мероприятия Анастасия Чирко.

Девушка просчитала смету, прописала анонс проекта, качественные и количественные показатели, написала положение о проведении форума.

"Честно, мало верила в успех, заявку подала в последние минуты. Через месяц пришло письмо на почту: "Поздравляем! Вы выиграли грант на реализацию проекта". К работе приступила сразу", - вспоминает Анастасия.

Подготовить образовательную программу помогли спасатели самарского отделения "ВСКС" (Всероссийский студенческий корпус спасателей). На форуме добровольцы "Лиза Алерт" рассказывали про поиск людей в природной среде. Сотрудники центра медицины катастроф и скорой помощи проводили занятия по оказанию первой помощи. Подключились к работе сотрудники Поисково-спасательного отряда Самары и Поисково-спасательной службы Самарской области.

Три дня у участников были теоретические занятия, а в последнюю ночь началась практика. Ребята с 9 вечера до 6 утра были в лесу. Работали в командах. Командиры разбирали карту, выбирая по каким путям лучше идти со своей командой, оборудовали штаб. Главная задача - найти и спасти пострадавшего.

"Форум "Культура безопасности" - это возможность пообщаться с новыми знакомыми, друзьями с разных уголков России и обменяться опытом в спасении и оказании помощи", - делится Максим Бухтеев, участник из Сызрани.

"Форум - это не только возможность узнать что-то новое, это также обмен опытом и налаживание контакта со спасательными объединениями других регионов", - отметил Никита Хавроничев из Архангельской области.