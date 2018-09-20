Отопительный сезон в Самаре планируют начать раньше срока

В четверг, 20 сентября, в самарской гордуме состоялось совместное заседание комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии и Общественного совета при думе.

Депутаты рассмотрели вопрос о подготовке объектов инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему сезону 2018-2019 годов на территории Самары.

По информации спикера гордумы Алексея Дегтева, все соцобъекты города находятся под наблюдением, подготовка котельных идет в плановом режиме.

Также, как и в 2017 году, отопительный сезон может начаться раньше срока. По словам председателя гордумы, это может произойти уже 25-27 сентября.

В прошлом году отопсезон в региональной столице официально стартовал 30 сентября.